Ian Maatsen krijgt lachers op de hand met opmerking over vriendin

Ian Maatsen heeft donderdag voor het eerst gereageerd op zijn oproep voor het Nederlands elftal. De verdediger van Borussia Dortmund werd deze week plots ingevlogen nadat Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong geblesseerd afhaakten.

Maatsen schoof donderdag samen met Matthijs de Ligt aan om de aanwezige journalisten te woord te staan en uiteraard ging het daarbij over de vakantie die de vleugelverdediger van Dortmund moest afbreken.

En wat vond de vriendin van Ian Maatsen van het afbreken van hun vakantie? ?? pic.twitter.com/3SkcMlfYxt — ESPN NL (@ESPNnl) June 13, 2024

Maatsen was met zijn vriendin op het Griekse eiland Mykonos, toen hij een belletje kreeg van de KNVB. "Ik werd op de boot gebeld", vertelt hij. "Het was hectisch, maar ik ben ontzettend blij dat ik er ben. Ik ben trots en ik ga er zeker van genieten.''

Doordat hij in eerste instantie was afgevallen, hield Maatsen geen rekening meer met een oproep. "Ik was lekker aan het genieten van mijn vakantie. Natuurlijk was er verbazing. Ik had er eerlijk gezegd totaal geen rekening mee gehouden. Ik was nog een beetje moe van de reis."

Dan wordt de vraag gesteld hoe de vriendin van Maatsen, Emely Tuinder, aankeek tegen het nieuws. "Ze was niet ontevreden", aldus Maatsen, die daarmee de lachers op zijn hand krijgt van de volledige zaal.

"Mijn vriendin vindt het mooi voor mij. Ze zei: 'Ga lekker genieten.' Of ze het vervelend vond dat we de vakantie moesten afbreken? Ze heeft genoeg zon gepakt in die vijf dagen. Het was fijn om even weg te zijn."

Noah Vahle is benieuwd of Maatsen goed verzekerd is, daar hij zijn vakantie vroegtijdig heeft moeten afbreken. "Ik moet het nog regelen met de reisverzekering", lacht hij. "Het is een jongensdroom om hier te zijn, dus het is de reis zeker waard."

Maatsen sprak al met bondscoach Ronald Koeman over de systemen. "We hebben alleen nog geen specifieke rol besproken. Ik moet gewoon ready zijn. Ik kan op meerdere posities spelen.''

