Antony maakt het seizoen op huurbasis af bij Real Betis, zo verzekert Fabrizio Romano maandagochtend met zijn kenmerkende 'here we go'. De met zijn vorm sukkelende baltovenaar keert over een half jaar in principe terug bij Manchester United.

The Red Devils en Betis kwamen in de afgelopen dagen nader tot elkaar. Vanaf het begin leek een huurdeal de meest realistische optie en die is er dus ook gekomen.

Romano spreekt van een mondeling akkoord tussen alle drie partijen. "De documenten worden gecheckt, daarna is het tijd voor afreizen en de medische keuring."

De transfer betreft een kale huur, zonder optie tot koop dus. Volgend seizoen speelt Antony in principe weer voor United, waar hij een contract heeft tot de zomer van 2027.

Een verhuurperiode lijkt een win-win-situatie te zijn voor de aanvaller en United. Onder manager Rúben Amorim komt Antony steeds minder aan bod, waardoor hij stilstaat in zijn ontwikkeling en de club een speler op de loonlijst heeft die amper wordt gebruikt.

Betis neemt niet het gehele salaris van de aankoop van Erik ten Hag over. United blijft een deel van het salaris betalen.

De huidige nummer dertien van de Premier League zal hopen dat Antony in Sevilla zijn Ajax-vorm terugvindt. Mocht dat gebeuren, kan de linkspoot voor een tweede kans op Old Trafford gaan, of voor een iets acceptabeler bedrag definitief vertrekken.