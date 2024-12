Hugo Sotil, voormalig aanvalspartner van Johan Cruijff bij FC Barcelona, overleden

Hugo ‘Cholo’ Sotil, voormalig aanvaller van FC Barcelona, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat treurige nieuws communiceert de Catalaanse club maandag via de officiële kanalen.

Sotil lag in de afgelopen week op een intensive care in Lima, de hoofdstad van zijn geboorteland Peru. Daar is hij maandagochtend overleden.

Vorige maand was Sotil nog aanwezig bij de viering van het 125-jarige bestaan van Barcelona. De 62-voudig international was een ware legende in Peru en daarnaast ook zeer geliefd in Catalonië.

El Cholo speelde tussen 1973 en 1977 voor Barcelona. Als aanvalspartner van Johan Cruijff was hij een belangrijk onderdeel van de kampioensploeg uit 1974. Destijds werd Barça voor het eerst in veertien jaar weer kampioen.