Hugo Borst en Jack van Gelder loven houding van Justin Bijlow tijdens PSV – Feyenoord: ‘Die gozer zit goed in elkaar’

Hugo Borst en Jack van Gelder zijn zeer te spreken over de manier waarop Justin Bijlow zich opstelde tijdens het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Brian Priske wees Timon Wellenreuther aan als eerste doelman, waardoor Bijlow (26) voorlopig genoegen moet nemen met een plek op de bank. Zijn houding was ‘perfect’ in Eindhoven, aldus Van Gelder. “Die gozer zit goed in elkaar”, laat Borst optekenen bij De Oranjezomer.

De keeperskwestie in De Kuip was al langer onderwerp van gesprek en zondag werd dan eindelijk duidelijk dat Wellenreuther de eerste doelman van Priske zal zijn. De keuze van de Deen was een hard gelag voor Bijlow, die tijdens het EK in Duitsland als reservekeeper fungeerde en nu ook bij ‘zijn’ Feyenoord op het tweede plan is beland.

Borst denkt dat Priske een goede beslissing heeft genomen door Wellenreuther aan te wijzen als eerste keuze onder de lat. “Het is een marginaal verschil. Je moet hem kiezen omdat hij mentaal ijzersterk is gebleken als vervanger van Bijlow, want helaas is hij veel geblesseerd. Dat is ook een beetje zijn probleem, vrees ik: dat je niet weet hoelang hij fit blijft.”

“Ik vind het een hele moedige beslissing van Priske, want Bijlow is een kind van Varkenoord en een kind van Feyenoord”, vervolgt de journalist. “Dan moet je hem maar proberen te passeren, want Bijlow is enorm populair bij de achterban.”

Borst zag hoe de Rotterdammer zich opstelde tijdens de clash in Eindhoven en vindt dat een compliment waard. “Als je dan ziet hoe Bijlow zich manifesteert...” Van Gelder haakt in: “Perfect.” “Dat was niet gespeeld, dat was oprecht. Die gozer zit gewoon goed in elkaar”, aldus Borst.

Van Gelder vond het duel in Eindhoven ‘geweldig’. “Een wedstrijd kan ook heel leuk zijn als er veel fouten worden gemaakt. Over een paar weken wordt er weer puur op resultaat gespeeld en dat was nu ook wel het geval, maar door de fouten was het gewoon leuk. 4-4 met strafschoppen, leuker kan je het niet krijgen.”

“Het is voor Feyenoord ook een opsteker, want ze hadden een hele slechte voorbereiding gehad met puur nederlagen. Nog een behoorlijke (tegen Benfica 5-0, red.) ook.” De ploeg van Priske won overigens drie van de vijf oefenwedstrijden tijdens de voorbereiding. De Deen koos bovendien grotendeels voor wissel- en jeugdspelers tijdens de nederlaag tegen AS Monaco (1-3). “Dat is het leuke van voetbal, want van tevoren had denk ik 99% van de mensen gezegd dat PSV ging winnen”, aldus Van Gelder.

