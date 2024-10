Hugo Borst heeft zijn bedenkingen na uitleg Bosz over nieuwe reserverol Lang bij PSV

Peter Bosz vindt opnieuw dat Noa Lang nog niet klaar is voor een basisplaats bij PSV, dat zaterdagavond aantreedt tegen Sparta Rotterdam. Hugo Borst had de vleugelaanvaller juist in een dergelijke wedstrijd vanaf de aftrap laten spelen.

''Ik reed hierheen en dacht: Ik heb zin om Noa Lang weer eens vanaf de aftrap te zien spelen. Waarom niet?'', werpt verslaggever Milan van Dongen van ESPN op. ''Heb ik ook zin in'', antwoordt Bosz met een lach op zijn gezicht, om vervolgens serieus toe te voegen: ''Maar zover is het nog niet.''

''Wanneer het moment daar is, zal hij zeker gaan spelen'', hint Bosz op een eventuele invalbeurt van Lang tegen Sparta. Van Dongen wil vervolgens weten of de fysieke gesteldheid een reden is om Lang buiten de basisopstelling te laten.

''De nadruk werd bij hem steeds op het fysieke gelegd. En dat snap ik. Want daarom is hij op een gegeven moment uit het elftal gegaan. Maar na zo'n lange tijd komt er meer bij komen. Dan moet je ook weer het voetbalniveau aankunnen'', zo benadrukt de oefenmeester van de koploper uit Eindhoven.

''Nou, dat is natuurlijk een combinatie. Ik vind echt dat hij op de goede weg is. Want ik zie bij vlagen weer de oude Noa terug'', blijft Bosz vertrouwen houden in Lang. ''Maar helaas is hij nog niet zover om nu te beginnen.''

Malik Tillman is dus een betere optie op links, zo concludeert Van Dongen. ''Nou, we willen wedstrijden winnen. En met de elf spelers die ik heb opgesteld, denk ik dat we daar de meeste kans op hebben'', ontwijkt Bosz de vraag over Lang enigszins.

Borst

''Dit is nou zo'n wedstrijd.... Hij is fit, thuis tegen Sparta'', uit Borst in De Eretribune zijn verbazing over de reserverol van Lang. ''Bosz vindt dat hij het nog niet verdiend heeft. Dat is het spel dat zo'n trainer speelt met een voetballer, denk ik.''