Horrorbeelden: Nottingham Forest-speler Danilo raakt in eerste Premier League-duel van seizoen zwaar geblesseerd aan been

Een rampzalig begin van het nieuwe Premier League-seizoen voor Nottingham Forest-middenvelder Danilo. De Braziliaan viel al in de zevende minuut van het duel met Bournemouth geblesseerd uit, met hoogstwaarschijnlijk een gebroken been of enkel.

Op beelden is te zien dat Danilo een kopduel aangaat met tegenstander Antoine Semenyo. Daarna komt Danilo echter volledig verkeerd terecht. Hij lijkt meteen al door te hebben dat het helemaal mis is.

Vervolgens wordt de middenvelder enige tijd behandeld op het veld, met doeken eromheen. Ondertussen is te zien dat een aantal spelers zichtbaar aangeslagen is.

Bekijk hieronder de heftige beelden van de blessure van Danilo:

Uiteindelijk wordt Danilo het veld afgedragen en vervangen door Ryan Yates. Daarna is de wedstrijd weer hervat.

De stand op het moment van de blessure van Danilo was 0-0. Inmiddels staat het 1-0 voor thuisploeg Nottingham Forest, door een goal van Chris Wood. Hij scoorde uit een rebound.