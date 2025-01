Hoofdrolspeler bij Feyenoord weigert interview: 'Hij wil niet voor de camera komen'

Feyenoord boekte woensdag een sensationele 3-0 overwinning tegen Bayern München. De grote vraag na afloop is of Brian Priske zijn baan als trainer van de Rotterdammers heeft gered met de stunt in de Champions League. De man die daar antwoord op zou kunnen geven, weigert woensdagavond met de pers te praten.

Voorafgaand aan de kraker tegen Bayern verschenen berichten in de Deense media dat Priske ontslagen zou worden, ongeacht het resultaat tegen de Duitse topclub. De Telegraaf bevestigde dat nieuws even later: er zou een verstoorde werkrelatie zijn tussen Priske en een deel van de spelersgroep.

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zou op de achtergrond Shakhtar Donetsk-trainer Marino Pusic hebben gepolst voor een terugkeer in De Kuip. Na afloop wil Te Kloese opmerkelijk genoeg niets zeggen. "We hebben Te Kloese natuurlijk om een reactie gevraagd, maar die komt niet bij ons voor de camera", aldus Ziggo Sport-presentatrice Hélène Hendriks.

Priske zelf verklaarde na afloop voor de camera nog niets te hebben gehoord van Feyenoord over een mogelijk ontslag. "Ik heb me volledig gefocust op mijn werk vandaag", aldus de Deen, die na afloop al wel kort met Te Kloese sprak. "Dat ging heel snel. Hij feliciteerde me."

Feyenoord-keeper Justin Bijlow, de man van de wedstrijd, verscheen na afloop wel voor de camera en werd logischerwijs gevraagd naar de berichtgeving rond Priske. "Ik lees zo min mogelijk, maar ik hoorde het vlak voor de wedstrijd", aldus Bijlow. "Ik heb me volledig op de wedstrijd gefocust, dus ik heb er nul energie in gestoken, wat er buiten deze wedstrijd om speelde. Ik kan er weinig over zeggen."

Bijlow wordt gevraagd of de spelers nog vertrouwen hebben in Priske. "Ik denk dat wij in de Eredivisie niet presteren wat wij moeten presteren. Of dat aan de trainer ligt? Dat weet ik niet. Het ligt ook zeker aan de spelersgroep. Het zegt wel wat dat we het in de Champions League wel laten zien."

Hélène Hendriks reageert na afloop op het interview van Bijlow. "Mijn gevoel zegt dat hij niet helemaal voor de trainer gaat staan", aldus de presentatrice. "Hij zegt inderdaad niet: het zou schandalig zijn als de trainer op straat wordt gezet", reageert Pierre van Hooijdonk. "Dat kun je toch niet voor de camera zeggen?", reageert Royston Drenthe. "Natuurlijk wel", zegt Hendriks, die direct bijval krijgt van Van Hooijdonk: "Je hebt toch zelf een gevoel bij een trainer? Als ik goed met de trainer zou werken zou ik zeggen: ik zou het belachelijk vinden als-ie ontslagen wordt."