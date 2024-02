8 hoofdpijndossiers die Ten Hags dienstverband bij Man United hebben bemoeilijkt

Erik ten Hag is bezig aan een moeizaam tweede seizoen bij Manchester United. De Nederlandse oefenmeester staat inmiddels ruim anderhalf jaar voor de groep bij The Red Devils. Het moet worden gezegd dat zijn dienstverband nog moeilijker is gemaakt door een reeks incidenten buiten het veld waarbij een aantal van zijn beste spelers betrokken waren.

Door Richard Martin

Ten Hag stond in juli 2022 voor een loodzware opgave toen hij werd aangesteld als nieuwe manager van Manchester United. Nadat Alex Ferguson in 2013 zijn afscheid Old Trafford aankondigde, lukte het de Engelse grootmacht niet meer om successen te boeken. De erfenis bleek immens, maar met Ten Hag werd er een nieuw tijdperk ingeluid.

De 54-jarige Haaksbergenaar maakte echter al snel mee hoe elke beslissing van hem breed in de media en wereldwijd door miljoenen fans werd uitgemeten. Ten Hag heeft in de afgelopen achttien maanden als manager van Manchester United wisselende resultaten geboekt. Hij eindigde in zijn eerste seizoen derde in de Premier League en loodste de club na zes jaar zonder prijs naar winst van de EFL Cup op Wembley. Deze jaargang ligt hij daarentegen veelvuldig onder vuur.

Tijdens zijn dienstverband bij the Mancunians heeft Ten Hag te maken gehad met een berg problemen buiten het veld, waarvan hij sommige zelf heeft veroorzaakt en andere waar hij geen controle over had. De nachtelijke trip van Marcus Rashford naar Belfast was slechts de laatste episode in een lange reeks incidenten die Ten Hags tijd als manager op Old Trafford verder dreigden te ontwrichten.

De vertrekwens van Ronaldo

Ten Hag was misschien enthousiast over het vooruitzicht om met Cristiano Ronaldo te werken toen hij in april 2022 instemde om manager van United te worden, maar tegen de tijd dat hij de selectie voor zijn eerste seizoen onder zijn hoede had, bezorgde de Portugees hem al hoofdpijn.

Ronaldo kreeg van de club toestemming om het trainingskamp in Thailand en Australië over te slaan vanwege familieomstandigheden. Hoewel de op dat moment 37-jarige aanvaller serieuze redenen had om vrijaf te krijgen, was het ook duidelijk dat hij aasde op een vertrek bij United. The Red Devils ontvingen echter geen serieuze biedingen voor hem en toen Ronaldo zich eenmaal meldde op de club, was het duidelijk dat hij daar liever niet wilde zijn.

Nog voordat een oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano was afgelopen, verliet hij het stadion al. Ten Hag hekelde het 'onacceptabele’ gedrag van Ronaldo, maar moest toezien hoe het later in het seizoen tegen Tottenham Hotspur opnieuw tot een aanvaring kwam. De manager vroeg zijn pupil drie minuten voor tijd om in te vallen. Ronaldo schudde het hoofd en stormde richting de kleedkamer op Old Trafford. Ten Hag schorste hem voor één wedstrijd, waarna Ronaldo zijn rentree in de wedstrijdselectie maakte.

De positie van de Portugees international werd eind 2022 onhoudbaar na een explosief interview met Piers Morgan, waarin hij keihard uithaalde naar de club en Ten Hag. Zijn contract werd weken later met wederzijdse instemming ontbonden en een transfervrije overgang naar het Saudische Al-Nassr volgde.

Slepende overnamesoap

Slechts vier uur na de aankondiging dat Ronaldo United zou verlaten, deed de club nog een andere aankondiging: de familie Glazer startte een ‘strategische evaluatie’ die uitzicht bood op nieuwe investeringen of een volledige verkoop.

De aankondiging gaf vele fans die niet meer tevreden waren met het bestuur van de club door de Amerikaanse familie hoop, maar niemand had verwacht dat het proces meer dan een jaar zou duren. Op kerstavond 2023 kwam er, na dertien maanden, eindelijk duidelijkheid doordat de Britse miljardair Jim Ratcliffe, eigenaar van chemiebedrijf Ineos, 25 procent van de aandelen in de club van de Glazer-familie overnam.

Ten Hag hield herhaaldelijk vol dat het proces geen invloed had op zijn selectie, maar de onzekerheid of INEOS of Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani de volgende eigenaar zou worden, of dat de Glazers de volledige controle zouden behouden, zorgde onvermijdelijk voor een enorme afleiding en leidde tot grote protesten van de supporters.

Sir Jim Ratcliffe heeft de juiste signalen afgegeven sinds hij is bevestigd als nieuwe minderheidsaandeelhouder. Hij is begonnen met de reorganisatie van de club door Omar Berrada aan te stellen als nieuwe algemeen directeur. De transfer is pikant, want United heeft Berrada opgehaald bij Manchester City. Door de slepende overnamesoap voelde het echter alsof United dertien maanden in onzekerheid heeft verkeerd en kostbare tijd heeft verloren.

De affaire rond Greenwood

Ten Hag moest direct na zijn aanstelling dealen met de ongemakkelijke situatie rond Mason Greenwood, omdat de aanvaller enkele maanden voordat de Nederlandse manager door United was aangesteld werd geschorst na zijn arrestatie in januari 2022. Greenwoord werd verdacht van verkrachting, intimidatie en gewelddadig gedrag tegen zijn vriendin.

Toen alle aanklachten tegen Greenwood in februari 2023 werden ingetrokken, opende dat de deur naar een rentree bij United. De club wilde alleen geen overhaaste beslissing nemen en voerde eerst intern een onderzoek uit. Ten Hag heeft zich nooit publiekelijk uitgelaten over Greenwood, maar er gingen geruchten dat hij er voorstander van was om de aanvaller weer op te nemen in zijn selectie, net als toenmalig algemeen directeur Richard Arnold. Supporters van United begonnen zich vervolgens te roeren en gingen voor een terugkeer van Greenwood liggen, waardoor de club werd gedwongen om hem dit seizoen te verhuren aan het Spaanse Getafe.

Als je puur naar Greenwoods kwaliteiten kijkt, dan werd Ten Hag beroofd van een jonge en talentvolle spits waarvan hij had verwacht mee te kunnen samenwerken. De manier waarop de club met de situatie omging zorgde ook voor een stroom aan negatieve publiciteit en woede bij veel fans, wat voor nog een onwelkome afleiding zorgde aan het begin van het huidige seizoen.

De bekoelde relatie met Sancho

Slechts drie weken na aanvang van het huidige seizoen moest Ten Hag alweer een ongemakkelijke situatie managen. Hij besloot Jadon Sancho buiten de selectie te laten voor het competitieduel met Arsenal, omdat de Engels international niet goed zou hebben getraind.

Na afloop van de wedstrijd vertelde Ten Hag aan Sky Sports waarom Sancho niet bij de wedstrijdselectie zat. “Op basis van zijn voorkomen op de training hebben we hem niet geselecteerd. Bij Manchester United moet je elke dag het niveau halen. We kunnen keuzes maken in onze voorste linie, dus hebben we hem niet geselecteerd.”

Volgens Sancho zelf, die op X van zich liet horen, was er echter iets anders aan de hand. “Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest! Ik laat het niet toe dat mensen dingen zeggen die totaal niet waar zijn. Ik heb me deze week uitstekend gedragen op de training. Ik denk dat er andere redenen zijn waarom ik niet bij de selectie zat. Ik ben al langere tijd een zondebok en dat is niet eerlijk!”

Ten Hag dacht dat hij Sancho een duidelijke boodschap gaf en verwachtte niet dat de aanvaller meteen terug zou slaan op sociale media. Dat Sancho Ten Hag ervan beschuldigde hem tot zondebok te maken voor de problemen van United, moet hard zijn aangekomen bij de manager. Ten Hag had het afgelopen seizoen veel tijd en moeite geïnvesteerd om Sancho weer aan de praat te krijgen en was woedend over zijn reactie, waardoor hij besloot om de linksbuiten definitief uit zijn selectie te verbannen.

Tussen Ten Hag en Sancho kwam het nooit meer goed. De international kreeg van de club te horen dat hij een tijdelijke nieuwe werkgever mocht gaan zoeken, en vond deze afgelopen maand in zijn voormalige club Borussia Dortmund. De confrontatie riep twijfels op over Ten Hags managementvaardigheden en, wat nog crucialer was, het leidde ertoe dat United een speler kwijtraakte waarvoor het twee jaar eerder nog 85 miljoen euro had betaald.

Verontrustende beschuldigingen Antony

Terwijl het stof van de ruzie tussen Ten Hag en Sancho nog maar net was neergedaald, kwam United in een nieuwe crisis buiten het veld terecht toen Antony's ex-vriendin Gabriela Cavallin meer licht liet schijnen op eerdere beschuldigingen van huiselijk geweld tegen de vleugelspeler.

De beschuldigingen leidden ertoe dat Antony uit de Braziliaanse selectie werd gezet en later volgde United hetzelfde voorbeeld om de beschuldigingen van Cavallin en twee andere vrouwen te onderzoeken. Het voorval leidde tot nog meer kritiek op Uniteds gebrek aan zorgvuldigheid bij het contracteren van spelers, aangezien een van de vermeende incidenten had plaatsgevonden toen Antony nog bij Ajax speelde.

Antony, die alle beschuldigingen tegen hem ontkent en vrijwillig deelnam aan een verhoor door de politie, keerde begin oktober terug bij de selectie van United. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in de zaak en hij is niet aangeklaagd. In plaats daarvan is de aandacht teruggekeerd naar zijn belabberde optredens voor the Mancunians. Eind vorige maand noteerde Antony in het gewonnen FA Cup-duel met Newport County (2-4) pas zijn eerste doelpunt en assist van het seizoen.

De teloorgang van Martial

Ten Hag heeft ook te maken met de voortdurende achteruitgang van Anthony Martial. De supporters van United willen eigenlijk niets meer met hem te maken hebben. Toen hij in september tegen Brighton & Hove Albion van de bank kwam om Rasmus Højlund te vervangen, leverde hem dat een hels fluitconcert van woedende supporters op.

In de eerste maanden van het seizoen was de dertigvoudig international van Frankrijk bij United hoofdzakelijk invaller. Martial is naast Højlund de enige centrumspits die Ten Hag tot zijn beschikking heeft. De 28-jarige spits ontbrak sinds begin december, omdat hij ziek was. Vorige maand bevestigde United dat Martial een liesoperatie heeft ondergaan, waardoor Ten Hag op zijn vroegst pas in april weer over zijn aanvaller kan beschikken.

Daardoor dreigt nu een troosteloos einde van een mislukt huwelijk tussen United en Martial. Het is goed mogelijk dat de spits nooit meer voor de Engelse grootmacht zal spelen, aangezien hij over een aflopend contract beschikt.

Weinig financiële ruimte

Ten Hag kreeg vorige maand te horen dat er deze winter geen financiële ruimte was om nieuwe aanwinsten te verwelkomen. United is gevaarlijk dicht bij het breken van de-regels van de Premier League, waardoor er nauwelijks iets te besteden was.

Ten Hag is hier zelf deels verantwoordelijk voor, omdat er onder zijn leiding ongeveer 400 miljoen pond (omgerekend zo’n 468 miljoen euro) is uitgegeven aan transfers. Het was de Nederlandse manager die erop stond om Antony voor minimaal 95 miljoen euro over te nemen van Ajax. Al voor Ten Hags komst naar United grossierde de club in het aantrekken van miskopen.

Door het gebrek aan financiële ruimte was het deze winter niet eens mogelijk om een spits te huren die als back-up van Højlund te fungeren. “We kunnen niemand halen”, zei Ten Hag vorige maand. “Natuurlijk kan Rashford ook als spits uit de voeten, we hebben een aantal andere creatieve alternatieven.”

Rashfords stapavonden in Belfast

Rashfords laatste misstap was weer een gênante gebeurtenis voor United, nadat hij tegenover de club had gelogen over een tweede achtereenvolgende stapavond in Belfast in de beruchte Thompson's Garage club.

De aanvaller was eind vorige maand niet fit genoeg om deel te nemen aan een training op vrijdag, maar werd de avond ervoor wel in de nachtclub in Belfast gespot. In eerste instantie zou United te horen hebben gekregen dat de Engels international alleen woensdagavond in de nachtclub was, daags voor een vrije dag. Meerdere bronnen hebben aangegeven dat Rashford ook de dag erna uitging. Vroeg op de vrijdagochtend keerde hij volgens The Athletic per privéjet terug naar Manchester, om vervolgens de training te missen na zich te hebben afgemeld.

Ten Hag deed zijn uiterste best om niet te praten over het gedrag van Rashford en heeft er een streep onder gezet door vol te houden dat het voorval niet aantoont dat zijn spelers hem niet respecteren. Toch onderstrepen de streken van Rashford alleen maar de verrotte cultuur bij United, die Ten Hag eerder al met wortel en tak wilde uitroeien.

