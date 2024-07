‘Grote naam wil alleen terugkeren bij Manchester United als Ten Hag vertrekt’

Een jaar na zijn vertrek bij Manchester United lijkt David de Gea aan een nieuw avontuur te beginnen. De Spaanse doelman, die aanbiedingen uit Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en Italië in beraad heeft, gedraagt zich al een tijdje cryptisch op sociale media.

De Gea staat zevende op de lijst met meeste wedstrijden in dienst van Manchester United, maar zag het vorig jaar zomer tot een breuk komen. Sindsdien verdween hij van het hoogste podium.

"De Gea was boos op degenen die hij verantwoordelijk hield voor zijn vertrek: manager Erik ten Hag en toenmalige directeur John Murtough", schrijft The Athletic. "De Gea heeft ingewijden vertelt dat hij graag zou terugkeren als die twee figuren zouden vertrekken."

Het is inmiddels 417 dagen geleden dat De Gea voor het laatst een wedstrijd speelde voor Manchester United, toen hij in de FA Cup-finale ten onder ging tegen Manchester City. Even overwoog hij om met pensioen te gaan.

Vijf maanden na zijn vertrek bij United besefte De Gea echter dat hij het voetbal miste. Hij bleef om fiscale redenen wonen in Manchester en ging trainen op aanbevelingen van Richard Hartis, die hij kende uit zijn tijd bij United.

Mensen die tijdens dat proces nauw contact met hem hebben gehad, zeggen dat hij serieus werkt aan een terugkeer in het topvoetbal, schetst The Athletic. Hij heeft meerdere opties in beraad, maar wacht op het juiste project.

Zijn voorkeur gaat uit naar de Verenigde Staten, maar de kans is groter dat hij in Europa blijft. Er liggen geen aanbiedingen uit Spanje op tafel. Een terugkeer naar Atlético Madrid, de club waar hij zijn loopbaan in 2009 begon, lijkt dan ook uitgesloten.

De Gea speelde in totaal 545 wedstrijden in het shirt van United en won met de club onder meer de FA Cup, Europa League en de Premier League. In zijn laatste seizoen won hij voor de tweede keer de Premier League Golden Glove voor Beste Doelman.

Het contract van De Gea liep vorig jaar zomer ten einde bij United. Beide partijen waren maanden in onderhandeling over een nieuw contract, maar een akkoord werd niet bereikt. Daarmee kwam er een einde aan een twaalf jaar durend huwelijk.

