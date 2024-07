Erik ten Hag: ‘Ajax was daar niet blij mee, nee. Ik vond dat ook vervelend’

Erik ten Hag baalt van de manier waarop hij Jelle ten Rouwelaar naar Manchester United heeft moeten halen. Ten Hag wilde de keeperstrainer al een tijdlang aan zijn staf toevoegen, maar kon door de onzekerheid rondom zijn aanblijven geen toezeggingen doen. Ten Rouwelaar vertrok toen tussentijds naar Ajax, om amper twee weken later al naar Old Trafford te verkassen. "Ik vond dat ook vervelend", aldus Ten Hag in het Algemeen Dagblad.

Het was op zijn minst opvallend te noemen, toen bekend werd dat Ten Rouwelaar amper twee weken na zijn aanstelling in Amsterdam zijn spullen weer zou pakken. Nu blijkt dat Ten Hag de oud-doelman al langer wilde halen.

"Met Jelle had ik in februari en maart al uitgebreid gesproken", vertelt Ten Hag aan het AD. "Omdat veel dingen toen nog onzeker waren, ook over mijn eigen positie, kon ik daar nog geen harde afspraken over maken."

Uiteindelijk meldde Ten Rouwelaar zich begin juli in Manchester, nadat the Red Devils een afkoopsom van 100.000 euro betaalden. "Ajax was er niet blij mee, nee. Dat snap ik ook, ik vond het ook vervelend. Ik ben blij dat Ajax uiteindelijk heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken", aldus een dankbare Ten Hag.

Ten Rouwelaar, die door Ten Hag 'één van de grote talenten als het gaat om moderne keeperstraining' wordt genoemd, gaat deel uitmaken van een hoofdzakelijk Nederlandse technische staf. Ten Hag haalde eerder deze zomer Ruud van Nistelrooij en René Hake al als assistenten naar de club.

Daartegenover stond het vertrek van Mitchell van der Gaag, die graag op eigen benen wil staan. In de selectie vertegenwoordigen Joshua Zirkzee en Tyrell Malacia de Nederlandse eer.

Ten Rouwelaar heeft sinds zijn voetbalpensioen al bij veel verschillende clubs de keepers onder zijn hoede genomen. Sinds 2016 werkte de geboren Fries bij achtereenvolgens NAC Breda, Nederland Onder 20, Anderlecht, Burnley en dus Ajax. Ten Rouwelaar leidde onder meer Oranje-sluitpost Bart Verbruggen op.

