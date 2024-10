Hongarije wint van Bosnië en Herzegovina en komt op gelijke hoogte met het Nederlands elftal

Hongarije heeft maandagavond een comfortabele overwinning geboekt in de Nations League. Op bezoek bij Bosnië en Herzegovina bleek het team van bondscoach Marco Rossi een maatje te groot: 0-2. Beide treffers kwamen op naam van Liverpool-middenvelder Dominik Szoboszlai. Dankzij de zege komen de Hongaren in punten gelijk met Oranje (vijf) en lijkt de onderlinge wedstrijd in Nederland de doorslag te gaan geven in de strijd om plek twee achter Duitsland.

Bosnië en Herzegovina - Hongarije 0-2

Met Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic in de basis kwam Bosnië na een 38 minuten spelen op achterstand. Op aangeven van Zsolt Nagy was het Szoboszlai die de 0-1 aantekende. In de tweede helft scoorde de middenvelder van the Reds opnieuw; ditmaal uit een strafschop: 0-2. De penalty werd toegekend na een overtreding van Nail Omerovic.