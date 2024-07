Hongaarse voetbalbond en Ferencváros delen direct na Schotland - Hongarije positief nieuws over Barnabás Varga

De Hongaarse voetbalbond deelt direct na de 1-0 zege op Schotland een positieve update over de gezondheid van spits Barnabás Varga. De 29-jarige aanvaller van Ferencváros is stabiel na zijn botsing met doelman Angus Gunn.

Varga kwam in een duel om de bal terecht in een nare botsing met meerdere spelers. De ervaren aanvalsleider werd daarbij geraakt door Gunn, waarna hij roerloos bleef liggen. Varga werd na enkele minuten per brancard van het veld gedragen. Martin Adam was zijn vervanger in het restant van de wedstrijd.

Na afloop van de late zege op Schotland meldde de Hongaarse voetbalbond zich direct via X. “De toestand van Varga is stabiel. De speler bevindt zich momenteel in een van de ziekenhuizen van Stuttgart. Wij informeren u als er nieuws is.”

Al op het veld werd Varga door zijn teamgenoten geëerd na de late zege. Matchwinner Kevin Csoboth hield zijn shirt met rugnummer 19 vast na zijn doelpunt, terwijl aanvoerder Dominik Szoboszlai het tricot aantrok tijdens het vieren van de overwinning op Schotland.

Met zijn late doelpunt stuurde Csoboth de Schotten definitief naar huis, terwijl Hongarije mag hopen op een plek bij de vier beste nummers drie. Met slechts drie punten een doelsaldo van -3 moet het elftal van bondscoach Marco Rossi hopen op een wonder. De twee slechtste nummers drie gaan alsnog naar huis.

Varga was dit seizoen behoorlijk op schot bij zijn club Ferencváros. In 40 officiële wedstrijden was de rechtspoot goed voor 29 doelpunten en 12 assists. Namens Hongarije staat de teller op veertien interlands, waarin Varga zeven keer wist te scoren. Eenmaal fungeerde hij als aangever.

