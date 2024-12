Honderden fans van NEC wachten spelersbus op en eisen ontslag Rogier Meijer

Een groot deel van de supporters van NEC Nijmegen is klaar met hoofdtrainer Rogier Meijer. De Gelderlander meldt zondagavond dat de spelersbus is opgewacht door tweehonderd tot driehonderd supporters.

NEC ging zondag met 4-1 onderuit bij Willem II. De Gelderse club gaat als nummer twaalf van de Eredivisie de winterstop in en werd deze week uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker.

Dat zorgt voor teleurstelling bij de fans, die zich zondag hebben verzameld bij het Goffertstadion. Volgens de regionale krant werden spelers uitgefloten, terwijl het ‘Meijer rot op’ werd gescandeerd.

De spelers en technische staf van NEC zijn naar binnen gelopen zonder met de fans in gesprek te gaan. De clubleiding meldde zich even later wel buiten.

Algemeen directeur Wilco van Schaik en technisch directeur Carlos Aalbers voerden een gesprek met de supporters. Journalist Jeroen Bijma schrijft dat er verder geen ongeregeldheden plaatsvonden.

De clubwatcher brengt ook wat nieuwe details naar buiten over de situatie van Meijer. “Hij staat flink onder druk en moet na de zeperd tegen Willem II ernstig rekening houden met een ontslag.”

“Aalbers en de technische staf komen maandagochtend bijeen in De Goffert en dan zal duidelijk worden of Meijer mag blijven zitten als trainer”, aldus Bijma.