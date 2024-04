Hoe lekker kun je een bal raken? Wereldgoal bezegelt nederlaag Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zondagavond een dure nederlaag in LaLiga geleden. Op bezoek bij Deportivo Alavés werd met 0-2 verloren. De ploeg van Diego Simeone staat nog altijd vierde, maar ziet Athletic Club tot op drie punten naderen.

Bijzonderheden:

Atlético, dat het andermaal zonder de geblesseerde Memphis Depay moest stellen, keek na een kwartier spelen tegen een achterstand aan.kregen de bal niet goed weggewerkt uit eigen doelmond, waarna Carlos Benavidez de bal vanaf een meter of achttien achter Jan Oblak plaatste: 1-0. Atlético was niet bij machte om zich terug in de wedstrijd te knokken en liep diep in blessuretijd nog tegen een grotere nederlaag aan. Na een razendsnelle counter zette Carlos Vicente voor op Luis Rioja, die de bal in een keer uit de lucht geweldig in de kruising volleerde: 2-0. Ziggo Sport-commentator Joep Schrijvers genoot zichtbaar: "Wat een wereldgoal! Hoe lekker kun je een bal raken? Echt een schitterende treffer van Alavés. In blessuretijd nog een kunststukje van Luis Rioja."

???????????????? VOL OP DE PANTOFFEL ?? Alavés WINT van Atlético Madrid in een schitterende wedstrijd ?? Luis Rioja beslist het met deze voltreffer ??#ZiggoSport #LaLiga #AlavésAtleti pic.twitter.com/xgm16uxW21 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 21, 2024

Deportivo Alavés - Atlético Madrid 2-0

15’ 1-0 Carlos Benavidez (assist: Kike García)90+2’ 2-0 Luis Rioja (assist: Carlos Vicente)