Hoe Jay Gorter een allesbepalende rol speelde tijdens penaltythriller van Ajax

Remko Pasveer groeide donderdagavond uit tot grote held bij Ajax. Tijdens een zenuwslopende penaltyserie in de voorronde van de Europa League tegen Panathinaikos stopte de veertigjarige sluitpost liefst vijf strafschoppen. Pasveer sprak na afloop ook zijn dank uit richting reservedoelman Jay Gorter.

“Er is heel veel gebeurd”, begon Pasveer tijdens de afsluitende persconferentie. “Dat het zo'n gekkenhuis wordt, had ik niet verwacht. Je pakt er vijf, dus dan verwacht je wel dat het een keer klaar is. Maar zelfs onze zekerheidjes misten strafschoppen. Gelukkig trek je hem over de streep.”

Door de ellenlange strafschoppenserie moest Pasveer zelf uiteindelijk ook een penalty nemen. De doelman trof uiteindelijk doel met een bekeken schot in de rechterbenedenhoek.

“We hadden penaltyseries gedaan op de training. Daar had ik er één gemist omdat ik hem te hard wilde schieten”, gaf Pasveer na afloop toe.

De keeper is blij dat hij zelf wel raak wist te schieten. “Het zou wat zijn dat je er vijf pakt en hem vervolgens zelf mist en de schlemiel bent. Gelukkig is mijn traptechniek op orde.”

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Super League Panathinaikos PAN 2024-08-18T17:00:00.000Z 19:00 Asteras T. ATT

Pasveer werd met zijn vijf gestopte penalty’s uiteindelijk de gevierde man, maar deelt ook credits uit aan derde doelman Gorter. “Natuurlijk doe je je huiswerk. Maar daarnaast had ik veel contact met Jay Gorter.”

“Die weet vaak wel welke hoek een speler het liefst in schiet. Hij heeft daar wel goede tactieken bij. We hebben afgesproken dat hij zou aangeven hoe of wat.”

“Alleen als een speler hem nam waarover we geen informatie hadden, koos ik zelf. Maar als hij het honderd procent zeker wist, dan mocht hij het bepalen. Dat werkt voor mij beter dan dat ik met zo'n bidonnetje loop te hannessen.”