Hoe Gerard Piqué een miljoenenpubliek trekt met een compleet vernieuwde variant van voetbal

In de haven van Barcelona is Gerard Piqué sinds 2023 bezig voetbal te revolutioneren. Zijn zelf opgerichte zeven-tegen-zeven-competitie is een speelveld voor oud-profs en totaal onbekende amateurs, kent bizarre regels om de kijker te trekken en wordt uitgezonden op platformen als Twitch en TikTok: welkom bij de Kings League.

Door Jan Hoeksema

Het hoge, snerpende geluid van het scheidsrechterfluitje klinkt. Is het al rust? Heeft iemand een overtreding begaan? Stond iemand buitenspel? Nee, allemaal niet. De arbiter van dienst begeeft zich richting de zijlijn en kijkt omhoog. Vanaf twee meter hoog wordt door een andere official een felgroene dobbelsteen, ter grootte van een bijzettafel, op het veld gegooid. De dobbelsteen landt op een drie, waarna direct vier spelers van beide teams uit het veld snellen. Met acht spelers minder wordt het spel hervat.

Een dergelijke situatie klinkt als een door kinderen verzonnen spel voor op het speelplein, of misschien als de nieuwe spelmodus in de recentste versie van EA FC (de nieuwe naam van de bekende FIFA-reeks). In werkelijkheid is het een spelsituatie uit een bestaande voetbalcompetitie, een league waarvan de spelers goed betaald krijgen en waar bekende en actieve voetballers als James Rodríguez en Mario Götze, maar ook legendes als Iker Casillas en Rio Ferdinand bij betrokken zijn.

Dit is de Kings League, een succesvol uitgewerkt businessidee van Gerard Piqué en zijn investeringsbedrijf Kosmos. Het van origine Spaanse toernooi is een zeven-tegen-zeven-voetbalcompetitie, waarbij simpel gezegd andere wetten gelden dan bij het voor ons bekende spelletje. De basis is wel hetzelfde: teams nemen het gedurende een seizoen tegen elkaar op en wie het vaakst in een wedstrijd meer scoort dan de tegenstander, pakt de titel. Maar waar het voetbal waarvoor wij ieder weekend naar het stadion gaan en op de bank zitten jaren nodig heeft om regelveranderingen door te maken, daar bestaat de Kings League bij nieuwe, bijzondere wetten om het spel zo enerverend en aantrekkelijk mogelijk te houden.

Voetbal opnieuw uitgevonden?

“We zijn een competitie met revolutionaire regels die erop gericht zijn het beste van voetbal te combineren met de laatste trends in esports en nieuwe manieren om te communiceren en de wereld te begrijpen”, legt de competitie zijn bestaansrecht met weinig bescheiden woorden uit op de eigen website. “In die zin is de Kings League er niet alleen in geslaagd om 'het spel (voetbal, red.) opnieuw uit te vinden', maar heeft het ook sport en entertainment naar een nieuw niveau getild en toegankelijker gemaakt voor alle doelgroepen.”

In die laatste zin zit meer dan een lezer op het eerste oog zou vermoeden. Dat de Kings League zich richt op een andere doelgroep dan die groep die normaliter negentig minuten naar voetbal kijkt, is in essentie waarheidsgetrouw. Dat Piqué en consorten iets hebben opgezet dat aantrekkelijk is voor ‘alle doelgroepen’, is dat allerminst. Dat blijkt wel uit de manier waarop de competitie zich presenteert.

Zo was de Kings League vanaf de oprichting alleen te bekijken via sociale mediaplatformen YouTube, TikTok en streamingplatform Twitch. Pas later kwamen daar televisieomroepen bij. Bovendien wordt er dikwijls ingezet op samenwerkingen met bekende Spaanse streamers en influencers. Zij zijn niet alleen betrokken bij het uitzenden en becommentariëren van de wedstrijden, maar gelden als de gezichten van de teams die meedoen aan de competitie.

Alle twaalf deelnemende club hebben namelijk een - soms twee, in een enkel geval drie - voorzitter(s). Die clubvoorzitters, de presidentes, zijn steevast Spaanse of Spaanssprekende beroemdheden. Voor de ‘gewone’ voetballiefhebbers zijn Iker Casillas en Sergio Agüero de bekendste namen, maar ook de journalist en FC Barcelona-volger Gerard Romero heeft zijn eigen team.

Van de niet ex-voetballers is Ibai Llanos met afstand de bekendste president. Hij verbreekt kijkcijferrecord na kijkcijferrecord op Twitch en bereikt met zijn streams en andere online uitingen een miljoenenpubliek. Door de Kings League uit te zenden via de kanalen van zulke razend populaire internetpersoonlijkheden, die hun naam op platforms als YouTube, Twitch en TikTok al gemaakt hebben en zelf de wedstrijden van commentaar voorzien, bereikt de competitie met name de jongere kijkers.

Waterpoloaftrap en gouden kaarten

Die doelgroep valt namelijk voor de manier waarop het Kings League-voetbal in elkaar steekt, met zijn bijzondere regels en spelelementen. De zeven-tegen-zeven-wedstrijden zijn zo ingericht, dat de online toeschouwer constant geprikkeld wordt. De duels zijn door de bewuste opzet nooit saai en zitten bomvol plotse momenten die de kijkers’ aandacht volledig naar zich toe trekken.

Die aandachttrekkerij begint al bij de aftrap. In plaats van dat één team vanuit de middencirkel zonder weerstand een medespeler mag aanspelen, wordt er gewerkt met een aftrap zoals in de waterpolosport: de bal bevindt zich op de middenstip, de veertien spelers op de achterlijn. Zodra de scheidsrechter fluit, sprint er van beide teams één speler naar de middencirkel, in de hoop dat hij er met de bal vandoor gaat.

Voorafgaand aan ieder duel trekt de trainer van beide teams een willekeurige ‘gouden kaart’, die later in de wedstrijd ingezet kan worden als een soort power-up. Deze kaart biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een speler van de tegenstander voor twee minuten uit het veld te halen, of om op een zelf gekozen moment in de wedstrijd een penalty te krijgen.

Mocht die laatste kaart getrokken worden, dan zal de standaard Eredivisie- of Premier League-liefhebber verbaasd opkijken. Strafschoppen zijn in de Kings League, hoe kon het ook anders, namelijk geen strafschoppen. In plaats daarvan wordt een shootout penalty gegeven à la in de MLS in de jaren 90.

Om het nog opwindender te maken, leven gele en rode kaarten een tijdstraf op, waardoor teams vaker met een man minder spelen. Ook de eerder beschreven dobbelsteen is terug te vinden in het officiële regelboek van de Kings League.

De wedstrijden, waarin onbeperkt gewisseld mag worden om spelers fit te houden, bestaan uit twee helften van twintig minuten. Ze worden elke week afgewerkt, meestal alle zes op één dag. De potjes spelen zich niet tegelijk af, maar volgen elkaar snel op, zodat de kijker zo lang mogelijk blijft plakken en niet de kans krijgt om zijn aandacht op iets anders te richten.

Die kijker, of eigenlijk een gebrek aan fysieke kijkers, is bovendien nog een reden waarom de Kings League substantieel anders is dan een wedstrijd tussen, pak ‘m beet, Real Madrid en FC Barcelona. Piqués competitie wordt gespeeld in de Cupra Arena, een kleine en afgelegen sporthal in de haven van Barcelona. Hier is ruimte voor zo’n honderd toeschouwers en de mensen die op de tribune plaatsnemen, zijn vrijwel uitsluitend vrienden en familie van de spelers of mensen van de pers.

Dat wil niet zeggen dat de Kings League niet populair is. Integendeel. Zoals gezegd bereikt de competitie online een miljoenenpubliek. Daarnaast week het voor een aantal wedstrijden in 2023 uit naar het Spotify Camp Nou en het Estadio Cívitas Metropolitano, de stadions van respectievelijk Barça en Atlético Madrid. Beide speeltonelen werden uitverkocht en zaten ramvol supporters die shirtjes droegen van teams als Porcinos FC (vrij vertaald: Varkens FC) en xBuyer Team.

Circus Kings League

Een revolutionair idee als de Kings League gaat in een traag veranderende sport als voetbal vanzelfsprekend op weerstand stuiten. Javier Tebas, de niet op zijn mondje gevallen voorzitter van LaLiga, classificeerde Piqués competitie als een ‘circus’. “Als circus vind ik het prima, maar de Kings League heeft niks te maken met de voetbalindustrie.”

Piqué was niet van zijn stuk gebracht en reageerde onverstoorbaar op Tebas. “Welkom bij Circus Kings League”, plaatste Piqué op X enkele uren na de uitspraken van de Spaanse voorzitter. Om verder te laten zien dat Tebas’ woorden hem koud lieten, stuurde de oud-topverdediger bij de eerstvolgende Kings League-wedstrijd een speler in een clownspak het veld op. Het bleek nota bene om Agüero te gaan, die een potje meespeelde met zijn eigen team Kunisports.

Vandaag de dag kent de Kings League competities in Spanje, Italië en Latijns-Amerika. Frankrijk, Duitsland en Engeland zullen snel volgen. Bovendien kent Spanje in de vorm van de Queens League reeds een vrouwelijke variant, die naar eigen zeggen even goed betaalt als het profvoetbal voor vrouwen. In mei en juni van dit jaar werd er zelf een Kings World Cup gehouden, waarbij teams uit twintig verschillende landen meededen.

Zo richtte Eden Hazard samen met een Belgische influencer Deptostra FC op, waarmee werd meegedaan aan het mondiale toernooi. Ook andere landen zonder Kings League, zoals Brazilië, Turkije en Japan, waren vertegenwoordigd. Een Nederlands team schittert vooralsnog in afwezigheid, maar dat de Kings League groeiende is en serieus voet aan de grond krijgt, valt inmiddels lastig te ontkennen.