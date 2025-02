'Hoe dom kan je zijn?' Theo Hernández wordt van het veld gestuurd na krankzinnig slechte schwalbe

Feyenoord heeft in de tweede helft van het Champions League-duel met AC Milan een meevaller gekregen. AC Milan-verdediger Theo Hernández had al geel gepakt in de eerste helft en kreeg daar na rust nog een prent bij, waardoor hij mocht vertrekken.



Arbiter Szymon Marciniak deelde op slag van het rustsignaal al een gele kaart uit aan de back van Milan, die Anis Hadj Moussa naar de grond smeet. Daarmee zou de Fransman sowieso al de volgende Champions League-wedstrijd missen.



In de 51ste minuut ging Hernández op oliedomme wijze de fout in, daar hij in het vijandige zestienmetergebied een zeer opzichtige fopduik liet zien. Marciniak was er niet van gediend en deelde een tweede gele, en dus rode kaart uit aan Hernández.



Feyenoord begon dramatisch in San Siro en keek na 37 seconden al tegen een 1-0 achterstand aan. Uitgerekend Santiago Gimenez opende de score tegen zijn oude liefde. Daarna kregen de Rotterdammers iets meer controle en ze beschikken het grootste deel van het tweede bedrijf over een man extra.



Commentator Wytse van der Goot vraagt zich af 'hoe dom Hernández kan zijn' door op deze wijze zijn ploeg te benadelen.