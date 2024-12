Hirving Lozano neemt bijzondere maatregel en zinspeelt zo op toekomst bij PSV

Hirving Lozano sluit niet uit dat hij in de toekomst nog terugkeert bij PSV, zo geeft de Mexicaanse aanvaller aan bij een interview met ESPN. Daarom heeft de naar San Diego vertrekkende voorhoedespeler een bijzondere keuze gemaakt.

Afgelopen zondag speelde Lozano zijn (vermoedelijk) laatste wedstrijd in het PSV-shirt. De 29-jarige vleugelspits zag vanaf de reservebank toe hoe het elftal waar hij ook toebehoort een geweldige eerste helft op de mat legde.

Via Noa Lang en Luuk de Jong waren de Eindhovenaren in eigen stadion op een 2-0 voorsprong gekomen. In het tweede bedrijf zal hij nagelbijtend hebben gekeken hoe Feyenoord tamelijk wonderlijk niet de aansluitingstreffer noteerde.

Een schitterend doelpunt van Malik Tillman nam alle twijfel echter weg. In de absolute slotfase gunde Peter Bosz Lozano een invalbeurt, waarschijnlijk dus zijn laatste. De Mexicaan werd minutenlang toegezongen door de PSV-aanhang.

Na het laatste fluitsignaal was er dan ook een emotioneel beladen onderonsje tussen de supporters en de Mexicaan, die samen jarenlang een succesvolle samenwerking kenden.

Hoewel het leek op een afscheid, is dat mogelijk niet voorgoed. Lozano heeft zijn huis in Eindhoven namelijk nog niet verkocht. Dat was een bewuste keuze, zo zegt hij tegen EPSN.

"Nee, die verkoop ik niet. Omdat mijn gezin en ik verwachten hier ooit weer terug te komen. We vinden het hier heel fijn. De stad, de mensen. Hopelijk krijgen we de kans om hier ooit terug te keren. Ik sluit het niet uit. Als voetballer of in een andere rol."