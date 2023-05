‘Hij kwam ooit op kantoor om te laten weten dat City interesse had in Hato’

Bij Ajax wordt steeds meer bekend over de invulling van verschillende posities binnen de club. Zo staan de Amsterdammers op het punt om Kelvin de Lang aan te trekken als hoofdscout. De 42-jarige partner van hockeyster Ellen Hoog is in Nederland een grote onbekende. Hij werkte jarenlang bij Manchester City en heeft zich volgens zaakwaarnemer Humphrey Nijman knap omhoog gewerkt. "In de voetbalwereld kennen heel veel mensen zijn naam."

De Lang was de afgelopen zes jaar werkzaam als scout bij City. Bij Ajax krijgt hij de leiding over het scoutingsteam. "Hij heeft het daar heel goed gedaan", vertelt Nijman in gesprek met de NOS. "Hij heeft zich daar knap omhoog gewerkt. Eerst was hij jeugdscout. Zo kwam hij ooit eens bij mij op kantoor om te laten blijken dat City geïnteresseerd was in Jorrel Hato. Zo hebben we altijd nog wel eens contact."

Nijman droeg De Lang ooit aan bij Telstar, maar tot een professionele voetbalcarrière kwam het niet voor de toekomstige scout van Ajax. Wel was hij werkzaam als jeugdtrainer bij HFC Haarlem. "Ik had een scout nodig bij mijn bedrijf Football Mix B.V. en zocht iemand met veel kennis en die een netwerk op kon bouwen", vertelt Nijman over hun connectie. "Dat heeft hij een aantal jaar uitstekend gedaan. Het is een zeer correcte jongen en erg plezierig om mee te werken."

Het was voor Nijman geen verrassing dat Ajax bij de zoektocht naar een opvolger voor de naar FC Groningen vertrokken Henk Veldmate bij De Lang uitkwam. "Op het moment dat Henk Veldmate vertrok was het voor mij één en één is twee. Ik vind het een uitstekende keuze." De NOS heeft De Lang ook zelf benaderd voor een reactie op zijn nieuwe job, maar hij wilde niet reageren. Verwacht wordt dat Ajax zijn komst snel wereldkundig maakt.