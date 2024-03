‘Hij is eigenzinnig en komt ook weleens te laat bij PSV. Dat kan niet’

Mart van den Heuvel weet dat er ruimte voor verbetering is in de mentaliteit van Isaac Babadi, zo laat de voormalig teammanager annex verzorger van PSV weten in een video-item van PSV Inside. Babadi tekende onlangs een nieuw contract in Eindhoven, maar Van den Heuvel weet dat hij lang niet iedere training hetzelfde presteert.

“Het is het goed recht van Babadi en zijn broer om te onderhandelen over een zo goed mogelijk contract. Dat is nu ook rondgekomen”, vertelt Van den Heuvel over Babadi, die na stroeve onderhandelingen een contract tot medio 2028 tekende bij PSV.

“Hij kan ook echt verschrikkelijk goed voetballen. Op de trainingen zijn zijn prestaties overigens wisselend. De ene dag is hij heel goed, de andere dag minder.”

“Het is een eigenzinnig mannetje. Bij hem ligt het er ook heel erg aan hoe hij wakker wordt. Hij komt soms ook te laat. Niet vaak, maar het gebeurt wel. Eigenlijk kan dat niet als zeventienjarige jongen”, aldus Van den Heuvel.

Afgelopen week kwam er eindelijk een einde aan de soap rondom de achttienjarige middenvelder. Babadi werd de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar koos dus toch voor een langer verblijf bij PSV.

Bosz wist de aanvallende middenvelder met een goed gesprek te overtuigen van een langer verblijf bij PSV. Bovendien gaat Babadi een flinke sprong maken op de loonlijst.

In het huidige seizoen kwam Babadi tot dertien Eredivisie-wedstrijden, waarin hij eenmaal tot scoren kwam. Hij speelde in totaal 293 minuten en kwam pas drie keer in actie als basisspeler.

