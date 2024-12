HFC-verdediger Wessel Boer steelt de show in hilarische persconferentie na nederlaag bij PSV

Na afloop van de 8-0 nederlaag bij PSV ging Wessel Boer, verdediger van de Koninklijke HFC, niet bij de pakken neerzitten. Sterker nog: hij verscheen in opperbeste stemming op de afsluitende persconferentie.

Boer was bij de tweededivisionist de centrumverdediger van dienst en kreeg de taak toegewezen om de op doelpunten beluste Ricardo Pepi af te stoppen. Dat lukte niet bepaald.

De gretige Amerikaan tekende volgens het scoreformulier officieel uiteindelijk voor twee treffers, maar vertolkte bij twee eigen doelpunten aan HFC-kant ook een doorslaggevende rol. Na het laatste fluitsignaal had Boer dan ook maar één shirt op de korrel.

Daarnaar gevraagd op het perspraatje na afloop, begint de mandekker plotsklaps te zingen. "Ri-car-do Pe-pi", neuriet hij de PSV-fans vrolijk na. Het leidt tot het nodige gelach in de perszaal.

"Dat zit nog steeds in mijn hoofd!", verklaart hij dan lachend. "We hebben leuke duels uitgevochten, dus ik moest die hebben. Een leuk aandenken." Als verdediger zal hij stiekem toch gehoopt hebben Pepi van het score af te houden.

De aanvaller scoorde er dus twee, al was Boer de tel kwijtgeraakt. "Twee goals? Ik dacht dat hij er vier had gemaakt!" Weer volgt gelach in de perszaal. "Oh, nee, twee goals inderdaad, en twee keer zit ik er niet goed bij. Dat neem ik mezelf wel kwalijk."

De met fitheid kwakkelende Boer zette alles opzij om de wedstrijd in het Philips Stadion te halen. "Ik ben alleen nog niet honderd procent fit; anders had Pepi er geen een gemaakt en had ik een ander shirt gehaald", grapt hij eens te meer.

Bij een 4-0 achterstand kreeg de verdediger een kopkans op de eretreffer. "Daar zal ik nog wel wat nachtmerries over krijgen", verzucht hij. Dan toch weer een grap. "Misschien was die goal wel de aanleiding geweest om 4-4 te maken, maar het mocht niet zo zijn."

In het tweede bedrijf kregen de amateurs sowieso kansjes om de uitfans te trakteren. "Als het over de tweede helft 4-4 was geweest, dan was dat verdiend geweest", zei Boer wederom grappend.

"De eerste vijf minuten waren wij heer en meester", vervolgt hij met een cocktail van humor en branie. "Er wordt gelachen, maar het is wel zo. Ik ga de wedstrijd terugkijken en denk dat ik de eerste vijf minuten nog een paar keer opnieuw afspeel, want we zaten er lekker in."