Het voormalig toptalent van PSV dat nu zijn geld verdient als taxichauffeur

De Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen. Dit keer het verhaal van Jonathan Reis, de voormalige spits van PSV die de drank en drugs niet naast zich kon laten liggen.

Door Lars Verhage

Het is 24 oktober 2010, een datum die menig Feyenoorder zo snel mogelijk zal willen vergeten. Het is namelijk de dag dat de Rotterdammers op bezoek bij PSV met maar liefst 10-0 verliezen. Daarom is 24 oktober juist een datum die veel PSV-supporters eeuwig zullen koesteren. Toch is er ook één speler voor wie deze wedstrijd extra speciaal is, namelijk de Braziliaan Reis. Driekwart jaar voor de topper werd hij nog op staande voet ontslagen door PSV vanwege zijn verslavingen, waarna hij later toch weer in genade werd aangenomen. Nu bekroont hij dat vertrouwen met een fijne hattrick tegen Feyenoord. De spits is op volle toeren en de verwachtingen zijn hooggespannen. Echter weet de Braziliaan die verwachtingen niet waar te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jeugd en trip naar Nederland

Op 6 juni 1989 komt in het Braziliaanse Contagem Reis ter wereld. Al snel wordt zijn ultieme droom duidelijk: profvoetballer worden. Zijn eerste stappen daarnaartoe zet hij in de jeugd van Atlético Mineiro. Hier weet de spits hoge ogen te gooien, en dwingt daarmee een stage af bij Ajax. In het najaar van 2006 vertrekt de op dat moment zeventienjarige Reis voor het eerst naar Nederland, om een maand proef te lopen bij de Amsterdammers. Dit doet hij succesvol, echter is de maand erna voor de Braziliaan nog geslaagder

Aangezien Reis toch al in Nederland is, besluit ook PSV hem een maand de kans te geven. Die stageperiode was nog beter als die van bij Ajax, en de Eindhovenaren zijn overtuigd. Onder meer trainer Ronald Koeman ziet in Reis een versterking voor in de toekomst, en dus wordt er een transfer beklonken. In de zomer van 2007 vertrekt de aanvaller definitief naar Nederland, waar een contract voor vijf seizoenen klaarligt.

Zijn begin bij PSV is veelbelovend. Reis speelt in mei 2007 samen met de A1 het befaamde Terborg-toernooi, die de Eindhovenaren weten te winnen. Dit doen zij mede dankzij hun spits, die in zeer goede vorm is. De Braziliaan scoort twee keer in de finale, en ook in jeugdtoernooien daarna zijn de prestaties zeer goed. Zo wordt Reis ook benoemd tot beste aanvaller van de Otten Cup in 2007. Het levert hem een plek op in de A-selectie van PSV voor het seizoen 2007/08.

Tumultueuze tijd

Eenmaal aangesloten bij PSV 1 botst de Braziliaanse pupil al snel met Sef Vergoossen, de trainer van dat moment. Reis is van mening dat hij meer speeltijd zal moeten krijgen, aangezien hij zeer overtuigd is van zijn eigen kunnen. Bovendien heeft de club besloten de aanvaller niet te verhuren maar hem een kans te geven. Alleen wordt dit geen succes. De rechtspoot maakt meer minuten op de bank dan op het veld. Later in het seizoen komen de gekke trekjes van Reis voor het eerst in het nieuws. De spits breekt zijn voet en wordt in het gips gezet, waardoor hij de rest van het seizoen zal missen. Dit is iets wat niet klopt in zijn brein, en hij besluit het gips zelf vroegtijdig eraf te halen. De medische staf van PSV is ‘not amused’, en besluit hem niet verder te behandelen.

Een paar weken later breekt Reis diezelfde voet, waardoor de voorbereiding op het seizoen 2008/09 hem voorbijgaat. Bovendien komt hij te laat terug van vakantie, en dat is iets wat bij trainer Huub Stevens in het verkeerde keelgat schiet. Stevens is van mening dat de houding van zijn spits niet professioneel genoeg is, en besluit hem te verhuren aan een ploeg in zijn thuisland. Deze club is Tupi FC, uitkomend op het vierde niveau van Brazilië. Ondanks dat zijn statistieken daar niet goed waren (1 goal uit 22 wedstrijden), keert Reis terug naar Eindhoven met veel zelfvertrouwen en met de missie om daar alsnog te slagen.

Doorbraak en verslaving

Het seizoen 2009/10 begint zeer veelbelovend voor de nog altijd slechts twintigjarige Reis. Ondanks dat hij verkocht mocht worden, besluit hij zijn kans te pakken en dat is precies wat hij doet. Hij weet een paar keer matchwinner te worden, en valt op door zijn manier van spelen. Hoofdcoach Fred Rutten weet genoeg en hevelt de Braziliaan definitief over naar het eerste. Twee maanden later slaat echter het noodlot toe voor Reis. Hij wordt op staande voet ontslagen door zijn club. Ondanks dat PSV wist dat zijn spits verslaafd was aan verdovende middelen, was het voor de Eindhovenaren een reden tot ontslag. De aanvaller stond geen hulp toe, en was nu ook nog eens zonder club. Hij vertrekt terug naar zijn thuisland om van zijn verslaving af te komen.

Enkele maanden later wordt Reis weer in genade aangenomen door zijn PSV. Wat volgt is de meest succesvolle periode uit zijn carrière, met onder meer een hattrick in de 10-0 overwinning tegen Feyenoord. Alles loopt zoals de spits het wil, totdat daar de volgende tegenslag zich aandient. In de wedstrijd tegen Roda JC loopt Reis een ernstige knieblessure op waardoor hij de rest van het seizoen mist. Van overmaat tot ramp wordt zijn contract ook niet verlengd, waardoor hij weer clubloos is.

Einde

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Jaren later vertelt Reis tegen Omroep Brabant dat die knieblessure de ommekeer is geweest in zijn carrière. Een dienstverband daarna bij Vitesse brengt niet het gehoopte succes voor de Braziliaan, die simpelweg zijn oude niveau nooit meer kan bereiken vanwege de pijn in zijn knie. Die pijn is zo erg, dat het voormalig toptalent op slechts 29-jarige leeftijd zelfs besluit volledig te stoppen met voetbal. Om nu nog een salaris binnen te harken, heeft Reis een enorme switch gemaakt. In plaats van doelpunten maken, vervoert hij nu mensen. Hij is namelijk taxichauffeur geworden, iets wat vijftien jaar geleden niemand had verwacht. Wat had de spits allemaal kunnen bereiken als de tegenslagen er niet waren, dat zal helaas niemand te weten komen.