Het toptalent (17) dat Ajax door het vertrek van Mislintat dreigt mis te lopen

De komst van het Venezolaanse toptalent David Martínez naar Ajax is hoogst onzeker, zo meldde Voetbal International onlangs. De Amsterdammers zijn naar verluidt mondeling akkoord met de jongeling, maar sinds het ontslag van Sven Mislintat zou ‘de boel stil zijn komen te liggen’. In de tussentijd is Martínez actief op het WK Onder 17, waar hij aanvoerder is van een talentvolle lichting.

Begin augustus meldt de gerenommeerde Venezolaanse journalist Mario Alberto Sánchez als eerste dat Ajax van plan is om Martínez op zijn achttiende verjaardag - in februari 2024 - vast te leggen. Anderhalve maand later brengt Tim van Duijn, Ajax-watcher namens Voetbal International, dat de Amsterdammers inderdaad dicht bij zijn komst zijn. De zeventienjarige aanvaller staat te boek als het grootste talent uit Venezuela en de Amsterdammers hebben op dat moment goede papieren om een hele rits Europese topclubs af te troeven.

Martínez in actie tijdens het verloren Copa Libertadores-duel met Boca Juniors (4-0).

De ontwikkelingen volgen zich daarna echter razendsnel op. Vier dagen na de berichtgeving van VI vindt namelijk het onvermijdelijke ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat plaats. Zes uur nadat Ajax met een 0-3 achterstand van het veld is afgestapt in het gestaakte competitieduel met Feyenoord, volgt het persbericht.

Mislintat wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende prestaties - Ajax staat op dat moment met vijf punten na vier competitiewedstrijden net boven de degradatiestreep - en daarnaast wordt ‘een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie’ door de club als reden gegeven.

Ajax zou dus al persoonlijk akkoord zijn met Martínez, maar na het ontslag van Mislintat ontstaat er onduidelijkheid over de deal die zo zeker oogde. Van Duijn schreef onlangs dat niemand bij Ajax een beslissing over de komst van Martínez neemt, waardoor de groeibriljant nog steeds kan worden weggekaapt door andere clubs. Wil Ajax hem inlijven, dan zal er haast gemaakt moeten worden.

Sánchez, die het Venezolaanse voetbal als journalist op de voet volgt, bevestigt tegenover Voetbalzone dat Martínez in zijn thuisland inderdaad te boek staat als een toptalent. “Het is een linksbenige speler, die als nummer 10 en als vleugelaanvaller uit de voeten kan. Hij heeft een enorme potentie. Als je kijkt naar de talenten uit Venezuela die achttien jaar of jonger zijn, dan komt er geen enkele speler ook maar een beetje bij hem in de buurt.”

Martínez heeft ondanks zijn zeventien jaar al aardig wat ervaring opgedaan. Zo speelde hij al 38 wedstrijden in de Liga FUTVE, de hoogste divisie van Venezuela. Ook heeft hij minuten gemaakt in de Copa Libertadores en in de Sudamericano Onder 17 en Onder 20. Afgelopen zomer debuteerde Martínez voor de nationale ploeg van Venezuela en momenteel vertegenwoordigt hij la Vinotinto dus op het WK Onder 17 in Indonesië.

Sanchéz zag Martínez al veelvuldig aan het werk en is lovend over diens kwaliteiten. “Hij heeft een geweldige techniek en is sterk in de één-tegen-één. Zijn balaanname, voetbalintelligentie en inzicht zijn eigenlijk niet normaal voor iemand van zijn leeftijd. Of Martínez ook mindere punten heeft? Jazeker, hij presteert nu vaak nog wat wisselvallig en kan op dat gebied zeker nog stappen maken.”

De journalist vindt het gevaarlijk om Martínez te vergelijken met meer gearriveerde spelers, maar is er wel zeker van dat de tiener in de komende jaren uit gaat groeien tot een van de belangrijkste spelers in het Venezolaanse voetbal. “Zijn intelligentie en discipline zullen voor hem de sleutel zijn tot een succesvolle carrière”, geeft Sánchez aan.

Als we Sánchez vragen naar een hoogtepunt in de nog prille carrière van Martínez, hoeft hij niet lang na te denken. “Dankzij een geweldig doelpunt van hem speelde Venezuela op de Sudamericano Onder 17 in de slotminuten nog met 1-1 gelijk tegen Paraguay. De wedstrijd leek eigenlijk verloren, tot Martínez de bal in de kruising joeg. Door deze remise was de ploeg een stap dichter bij kwalificatie voor het WK Onder 17.”

Dat Martínez momenteel aanvoerder is van Venezuela Onder 17 op het jeugd-EK in Indonesië verbaast Sánchez niet. “Hij heeft zoals gezegd al enorm veel ervaring opgedaan voor iemand van zijn leeftijd. Weinig zeventienjarige spelers hebben de kans gehad om te spelen en te scoren in een groot toernooi als de Copa Libertadores. Daarnaast heeft hij dus ook al zijn debuut voor het nationale elftal van Venezuela gemaakt.”

Martínez nam zijn land in het eerste groepsduel op het WK Onder 17 direct bij de hand door de openingstreffer tegen de leeftijdsgenoten van Nieuw-Zeeland (3-0) voor zijn rekening te nemen. De creatieveling profiteerde van gepruts in de defensie van de tegenstander. Ploeggenoot Giovanny Sequera legde de bal terug, waarna Martínez vanaf een meter of 35 met zijn mindere rechterbeen scoorde. Doordat Nieuw-Zeeland-sluitpost Matt Ford nog op de weg terug naar zijn doel was, was hij volstrekt kansloos.

Venezuela Onder 17 overtuigde in het openingsduel, al was het uitvallen van Martínez wel een flinke smet op de zege. Het talent moest zich in de rust laten vervangen en startte verrassend genoeg tegen Mexico (2-2) weer ‘gewoon’ in de basis. Nadat zijn land vlak voor rust met tien man kwam te staan na een rode kaart voor ploeggenoot Sequera, was het opnieuw Martínez die tijdens de rust in de kleedkamers achterbleef.

Het is nog de vraag of hij fit genoeg is om zaterdagochtend (Nederlandse tijd) minuten te maken in het cruciale groepsduel met Duitsland Onder 17. Ook Sanchéz ziet dat de overvloed aan wedstrijden die Martínez dit jaar heeft gespeeld, zijn tol begint te eisen en haalt aan dat Martínez de laatste maanden met verschillende blessures moest dealen.

Voor Ajax is het te hopen dat Martínez zich tijdens het restant van het jeugd-EK niet te veel meer in de kijker van andere Europese clubs speelt. “Ondanks dat Ajax afgelopen zomer een mondelinge overeenkomst met Martínez heeft gesloten, maakt zijn entourage geen haast met het tekenen van een contract”, geeft Sánchez aan. “Daardoor is het ook niet honderd procent zeker dat Mártinez uiteindelijk naar Ajax zal vertrekken.”

De journalist denkt dat het vertrek van Mislintat bij Ajax ongetwijfeld van invloed is geweest. “Het aanbod van Ajax staat echter nog steeds”, benadrukt Sánchez. “Alles zal afhangen van de vraag of Martínez en zijn entourage akkoord gaan. Het kan inderdaad zo zijn dat hij nog betere aanbiedingen krijgt van andere clubs als hij goed presteert op het WK Onder 17.”