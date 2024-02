Het negentienjarige toptalent uit Argentinië dat niet had misstaan bij Ajax

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de Argentijnse groeibriljant Valentín Barco. De negentienjarige linksback maakte onlangs een transfer naar Brighton & Hove Albion.

Manchester City besloot in januari 2022 de gok te wagen door Julián Álvarez te contracteren. De spits maakte nog maar net naam in Argentinië toen the Citizens hem voor zeventien miljoen euro kochten van River Plate. De komst van Álvarez bleek een schot in de roos. Achttien maanden later heeft hij zo’n beetje elke denkbare grote prijs al gewonnen. Hij werd wereldkampioen met Argentinië en had een belangrijk aandeel in het winnen van de treble met City.

Terwijl Europese topclubs de afgelopen jaren veelvuldig scouten in Brazilië, wordt Argentinië in vergelijking nog steeds over het hoofd gezien. Bijna twee jaar na de ontdekking van Álvarez was City een van de vele clubs die hun oog liet vallen op een volgend toptalent uit Argentinië: Barco. Liverpool toonde eveneens belangstelling, maar het is Brighton dat twee weken terug met de handtekening van de verdediger aan de haal is gegaan. The Seagulls betaalden circa negen miljoen euro om hem over te nemen van Boca Juniors.

Ajax werd in de zomer van 2023 ook nog door Argentijnse media aan Barco gelinkt. De vele interesse viel te begrijpen, want de linkspoot heeft zich de afgelopen seizoenen ontpopt als een van de steunpilaren bij Boca. Zo hielp hij de Argentijnse topclub vorig jaar bij het bereiken van de finale van de Copa Libertadores, die na verlenging nipt werd verloren van Fluminense.

Waar het allemaal begon

Barco groeide op in de stad 25 de Mayo in de provincie Buenos Aires en schitterde voor zijn plaatselijke club Atlético Sportivo als spits. Hij trok de aandacht van Boca en werd op negenjarige leeftijd door de club gecontracteerd, nadat de zeer gerespecteerde scout Ramon Maddoni, die onder anderen Carlos Tévez, Juan Román Riquelme, Esteban Cambiasso en Fernando Redondo ontdekte, het advies uitbracht om de jongeling vast te leggen.

Barco besloot de eerste drie jaar echter om bij zijn familie te blijven wonen. Drie keer per reisde hij 450 kilometer heen en weer van zijn woonplaats naar Boca's jeugdopleiding La Candela in de Renault 12 van zijn vader. De tiener stond om vijf uur ‘s ochtends op om te studeren en daarna richting Buenos Aires te gaan om te trainen. 's Avonds kwam hij vaak pas om tien of elf uur thuis.

“Ik ben mijn familie zo dankbaar, ze hebben van jongs af aan enorme offers voor me gebracht en daardoor was ik sneller volwassen dan normaal”, zei Barco tegenover Argentijnse media. “Wat zij deden was heel moeilijk, ze gaven alles voor me op. Hun droom was om mij te zien debuteren in la Bombonera (het stadion van Boca, red.) en ze zeiden dat als ik dat eenmaal had gedaan, ze gelukkig konden sterven.”

Barco maakte zijn Boca-debuut in 2021 op zestienjarige leeftijd tegen Club Atlético Union en werd daarmee de op drie na jongste debutant in de clubgeschiedenis van de Argentijnse topclub.

Zijn grote doorbraak

Begin 2023 veroverde Barco een vaste basisplaats onder trainer Jorge Almirón. Hij toonde zijn kwaliteit en volwassenheid in zijn eerste duel in Copa Libertadores. Thuis tegen Deportivo Pereira keek Boca tegen een 1-0 achterstand aan op het moment dat de fanatieke fans hun ploeg op een striemend fluitconcert trakteerden. De spelers wisten elkaar in het veld nauwelijks te vinden. De enige uitzondering was Barco. Hij noteerde de meeste balcontacten, de meeste gewonnen duels, de meeste balveroveringen, de meeste dribbels en de meeste succesvol uitgevoerde tackles.

Boca bracht de stand in de 89ste minuut weer in evenwicht, waarna Barco diep in blessuretijd als aangever fungeerde bij de winnende treffer van Alan Varela. De linksback maakte zijn eerste doelpunt voor Boca in een andere Libertadores-wedstrijd tegen Monagas, terwijl hij de show steelde tijdens de 2-1 competitiezege op Newell's Old Boys. Barco nam de openingstreffer voor zijn rekening en verzorgde met een knappe voorzet de assist bij de tweede treffer van Cristian Medina.

In een tijdsbestek van iets meer dan zes maanden veranderde Barco van een indrukwekkende tiener in Boca's meest bepalende speler. Ondanks zijn jonge leeftijd wist Barco zich te manifesteren tussen routiniers als Edinson Cavani, Marcos Rojo en Sergio Romero.

Grootste kwaliteiten

Barco debuteerde als linksback, maar zou later in het seizoen ook als linkermiddenvelder en zelfs als linksbuiten spelen. Hij is een uitstekende dribbelaar, heeft snelheid, techniek en speelt met de nodige agressiviteit. De Argentijn is tweebenig en aanvallend enorm sterk, waardoor hij logischerwijs enorm veelzijdig is. Het liefst speelt het toptalent als opkomende back, omdat hij dan het hele spel voor zich heeft.

De tiener heeft ook bewezen over stalen zenuwen te beschikken. Zo verzilverde hij tijdens strafschoppenseries in de Copa Libertadores (tegen Nacional) en in de Copa Argentina (tegen Central Córdoba) beide keren een penalty.

Will be interesting to see Valentin Barco for Brighton

Ruimte voor verbetering

Vooral op fysiek gebied zijn er voor Barco nog genoeg stappen te zetten. De veelzijdige linkspoot is vrij tenger. Het is een van de redenen waarom hij bij Boca ook redelijk vaak op meer aanvallende posities speelde. Barco mag zich door zijn transfer naar Brighton gaan bewijzen in de Premier League. Wanneer hij wat gewicht in spiermassa weet aan te komen, wordt het interessant om te zien of hij ook in de ploeg van manager Roberto De Zerbi een smaakmaker kan worden.

De volgende Oleksandr Zinchenko?

Barco is in zijn thuisland vaak vergeleken met de voormalig Argentijns international Juan Pablo Sorín. In het hedendaagse voetbal heeft Barco met zijn spel veel weg van Oleksandr Zinchenko, die bij Arsenal ook als linksback speelt, maar in balbezit vaak het middenveld ondersteunt.

Het perspectief

Barco is al een belangrijke kracht in Argentinië Onder 23. Een oproep voor het grote Argentinië kan daardoor nooit ver weg zijn. “Barco staat niet stil”, zei Maddoni een jaar geleden. “Elke club zal hem willen hebben. Hij heeft alles: karakter, snelheid, en speelt met de nodige agressiviteit. Hij zal op het volgende WK spelen.”

In januari kreeg Barco met zijn overgang naar Brighton & Hove Albion een droomtransfer. The Seagulls haalden eerder al Moisés Caicedo en Julio Enciso uit Zuid-Amerika. Eerstgenoemde vertrok afgelopen zomer voor liefst 116 miljoen euro naar Chelsea, terwijl Julio Enciso een belangrijke basiskracht van De Zerbi was voordat hij in augustus 2023 een meniscusblessure opliep.

Doordat Barco momenteel met Argentinië Onder 23 actief is op de Olympische Spelen, heeft hij zijn debuut voor Brighton nog niet kunnen maken. De verwachting is dat hij dalijk in het American Express Community Stadium de concurrentie aan moet gaan met Pervis Estupiñán.

