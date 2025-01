Het blijft voor Feyenoord mogelijk niet alleen bij Jakub Moder: 'We zijn met verschillende posities bezig'

Brian Priske wil op de wekelijkse persconferentie niet bevestigen dat Feyenoord een akkoord heeft bereikt met Brighton & Hove Albion over Jakub Moder. De trainer van de Rotterdammers erkent wel dat de club bezig is met ‘iemand die Feyenoord kan versterken’.

Het Algemeen Dagblad meldde vrijdag dat Feyenoord anderhalf miljoen euro gaat betalen voor Moder. Voetbal International voegde daar even later aan toe dat de Poolse middenvelder een contract tot medio 2028 gaat tekenen in De Kuip.

“Ik ga niet in op namen, maar we zijn met heel veel dingen bezig. Zoals altijd. We kijken altijd naar onze selectie en of het mogelijk is om versterkingen te halen. We zijn bezig”, aldus Priske.

De trainer vertelt dat Feyenoord niet alleen op zoek is naar een versterking voor het middenveld. “We zijn met verschillende posities bezig, net zoals altijd."

"We proberen onze ploeg beter te maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de langere termijn. Op dit moment zijn we bezig met iemand die ons kan versterken. Ik ben eigenlijk heel tevreden met ons middenveld. We hebben daar goede spelers, maar op dit moment ook een beetje pech met twee blessures."

Quinten Timber en Inbeom Hwang zijn er zaterdagavond niet bij wanneer Feyenoord het in Tilburg opneemt tegen Willem II. Het tweetal ontbrak ook al tegen Rijnsburgse Boys. Priske weet nog niet of zij het duel met Bayern München van woensdag wel gaan halen.

Ook Chris-Kévin Nadje moet het duel van zaterdag aan zich voorbij laten gaan. Quilindschy Hartman maakte deze week zijn rentree bij Jong Feyenoord, maar zal in februari pas weer inzetbaar zijn voor de hoofdmacht. Jordan Lotomba herstelt nog altijd van een beenblessure. RTV Rijnmond meldt dat Ayase Ueda en Bart Nieuwkoop wel terugkeren in de wedstrijdselectie tegen Willem II.