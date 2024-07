Het bijzondere aantal kaarten dat Julián Carranza, de nieuwe spits van Feyenoord, reeds pakte in zijn carrière

Julián Carranza is hard op weg om de nieuwe spits van Feyenoord te worden. De 24-jarige Argentijn, die momenteel nog onder contract staat bij Philadelphia Union, gaat voor meerdere jaren tekenen in De Kuip. Bij een snelle blik op zijn statistieken valt op dat Carranza behoorlijk wat kaarten pakt.

Carranza brak door bij zijn jeugdliefde Banfield in Argentinië, waar hij uiteindelijk 48 wedstrijden (2.976 minuten) in de hoofdmacht speelde. Daarin was de spits goed voor 11 doelpunten en 2 assists. In zijn tijd bij Banfield zag Carranza geen enkele keer een rode kaart, al ontving hij als jong talent wel al 11 keer geel.

Vervolgens pikte Inter Miami jeugdinternational Carranza voor 5,45 miljoen euro op in zijn geboorteland. Bij de huidige club van Lionel Messi had de rechtspoot het lastig. Carranza speelde slechts 1.292 minuten in het shirt van Inter Miami, verdeeld over 42 officiële optredens. De Argentijn pakte vaker geel (7 kaarten) dan dat hij trefzeker (3 doelpunten) was.

Philadelphia Union bood in december 2021 een uitweg door Carranza te huren, om hem vervolgens in juli 2022 voor slechts 455.000 euro definitief over te nemen. In het shirt van Zolos is Carranza behoorlijk meer gaan scoren, maar ook zijn aantal kaarten is behoorlijk gestegen.

Carranza speelde in totaal 7.476 minuten in het shirt van Philadelphia Unions, verdeeld over 95 optredens. Daarin staat de teller op 43 doelpunten en 20 assists, een behoorlijk goed moyenne in de Major League Soccer. Wel is het aantal kaarten dat Carranza pakt zoals gezegd opvallend.

In zijn eerste seizoen bij Philadelphia Union, 2021/22, pakte Carranza 9 gele kaarten. Eenmaal ontving de Zuid-Amerikaan 2 gele prenten in één wedstrijd, waardoor hij met rood van het veld werd gestuurd. Het seizoen daarna pakte Carranza ‘slechts’ 8 gele kaarten, waarvan eenmaal 2 in één duel en dus rood. Ook ontving de aanvalsleider in dat seizoen zijn eerste directe rode kaart.

In het huidige seizoen verkeert Carranza in goede vorm. In 15 officiële wedstrijden was de spits al 10 keer trefzeker. Wel zet de spits zijn kaartentrend door, daar hij al 6 keer geel kreeg te zien. In totaal kreeg Carranza in zijn carrière reeds 41 keer geel. Tweemaal werd hij met een dubbele gele kaart van het veld gestuurd en eenmaal ontving hij direct rood.

Gimenez en Ueda

Een vergelijking met Santiago Gimenez (23) en Ayase Ueda (25), de huidige spitsen van Feyenoord, is door het opvallende aantal van Carranza interessant. De Mexicaans international, die net als Carranza in Argentinië geboren is, speelde in totaal 191 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Cruz Azul en Feyenoord.

Gimenez zag daarin 25 gele kaarten. Eenmaal kreeg hij er 2 in één wedstrijd en dus rood. Zijn enige directe rode kaart in zijn carrière tot dusver ontving Gimenez in het shirt van Feyenoord. Op bezoek bij AS Roma vierde de linkspoot zijn frustraties bot met een charge op verdediger Gianluca Mancini.

Ueda is een stuk milder dan Gimenez en Carranza. De Japanner speelde in totaal 182 officiële wedstrijden in dienst van Kashima Antlers, Cercle Brugge en Feyenoord. De rechtspoot zag nog geen enkele keer rood en ontving slechts 6 gele kaarten in zijn carrière tot dusver. In het shirt van Feyenoord kreeg Ueda nog geen enkele keer geel te zien.

