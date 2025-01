Heracles Almelo verpest debuut Dijkhuizen bij De Graafschap en is kwartfinalist

Het debuut van Marinus Dijkhuizen als hoofdtrainer heeft niet voor een shockeffect gezorgd bij De Graafschap. De Superboeren deden er donderdagavond alles aan, maar waren in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker niet opgewassen tegen Heracles Almelo: 0-2. De ploeg van Erwin van de Looi wacht nu op de loting voor de kwartfinale, die vrijdag plaatsvindt.

In een matig gevulde Vijverberg nam Heracles al na veertien minuten de leiding. Mario Engels leek een overtreding te maken, maar werd niet teruggefloten. De Duitse vleugelaanvaller gaf vervolgens voor op Thomas Bruns, die van dichtbij de rechterkruising vond: 0-1. De doelpuntenmaker imiteerde Cristiano Ronaldo met het vieren van de openingstreffer.

Heracles bleef in het restant van de eerste helft dominant, zonder dat er grote kansen konden worden genoteerd voor de bezoekers uit Almelo. De Graafschap was aanvallend onmachtig en ook Dijkhuizen kon zijn team niet tot grootste daden inspireren. Een logische 0-1 tussenstand derhalve na 45 minuten in Doetinchem.

De Graafschap kwam getergd uit de kleedkamer en Heracles mocht doelman Fabian de Keijzer bedanken voor zijn redding op een inzet van Tristan van Gilst. De dadendrang van de thuisclub zorgde voor wat meer enthousiasme op de tribunes. Diezelfde fans schreeuwden om rood voor Jizz Hornkamp na een harde charge, maar arbiter Bas Nijhuis hield het bij geel voor de aanvaller van Heracles.

Van de Looi besloot om de trefzekere Bruns en Juho Talvitie na 66 minuten naar de kant te halen. Suf Podgoreanu en Jordy Bruijn betraden het veld voor de slotfase op De Vijverberg. Het was een geslaagde ingreep van de Heracles-trainer, want Podgoreanu tikte kort na zijn entree van dichtbij de 0-2 binnen.

De Graafschap leek geknakt na het tweede doelpunt van Heracles. Ook aanvalsleider Ralf Seuntjens kon het bekerduel niet meer spannend maken. Heracles koesterde de comfortabele 0-2 voorsprong en loerde op de counter naar een derde doelpunt.

Een verandering van de stand vond echter niet meer plaats in de slotfase. Heracles is kwartfinalist en wacht nu met smart op welke club vrijdag uit de koker komt. Voor De Graafschap kon de blik weer op de Keuken Kampioen Divisie, waarin de ploeg van Dijkhuizen de vijfde plaats bezet.