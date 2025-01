Heracles Almelo schrikt niet van horrorstart en pakt belangrijk punt tegen NAC Breda

NAC Breda is er vrijdagavond niet in geslaagd om thuis te winnen van Heracles Almelo: 1-1. De Parel van het Zuiden kwam heel snel aan de leiding op eigen veld, maar dat was niet voldoende voor de drie punten. Een belangrijk punt voor Heracles, dat nu vier punten boven de gevreesde zestiende plaats staat.

Een bliksemstart voor NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion: Elías Már Ómarsson kopte in de derde minuut raak uit een afgemeten voorzet van Leo Sauer. Er was in de beginfase ook tegenslag voor de Bredanaars, want Boy Kemper haakte af met een blessure. Terence Kongolo was zijn vervanger op de linksbackpositie.

Heracles kwam er na de vroege tegenslag wat beter in en had pech toen Mats Rots de paal raakte met een harde knal. NAC kreeg aan de andere kant kansen via onder meer de bedrijvige Sauer en Leo Grieml, maar een verdubbeling van de voorsprong zat er voor rust niet in voor de thuisclub.

Een minieme voorsprong dus halverwege voor NAC, dat vorige week indruk maakte tegen PSV maar desondanks met 3-2 verloor. Die voorsprong verdween enkele minuten na de hervatting, want Juho Talvitie schoot raak in de rechterbenedenhoek na een snelle counter van Heracles en een fraaie individuele actie. De gelijkmaker maakte de ontmoeting in Breda nog interessanter, want NAC trok snel ten aanval in een poging de voorsprong te herstellen.

Er werd aan beide kanten flinke gewisseld in het laatste halfuur. NAC deed er alles aan, gesteund door het fanatieke publiek. Maar de ploeg van Carl Hoefkens moest ook uitkijken voor de gevaarlijke counters van Heracles. Onder meer Talvitie en Shiloh 't Zand zorgden voor hachelijke momenten voor het doel van de nummer acht in de Eredivisie.

Hoefkens haalde Sydney van Hooijdonk en de moegestreden Sauer eraf tien er nog tien minuten te spelen waren. Ondertussen tikte de tijd weg in Breda en leek Heracles het meest content met de gelijke stand. Bij NAC vloeiden de krachten weg en werden de aanvallen steeds spaarzamer. Een winnaar kwam er uiteindelijk ook niet meer in Noord-Brabant.

Bij de bezoekers uit Heracles kan de focus nu op de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Daarin is FC Utrecht dinsdag de tegenstander van de ploeg van trainer Erwin van de Looi, die ontbrak in Breda vanwege ziekte. NAC lag al snel uit het bekertoernooi na een 2-1 nederlaag bij BVV Barendrecht.