Heracles Almelo kent bliksemstart tegen NEC en heeft eindelijk eerste zege van seizoen binnen

Heracles Almelo heeft de eerste overwinning van dit seizoen te pakken. In de zesde speelronde werd op bezoek bij NEC met 1-2 gewonnen. Heracles begon zeer voortvarend aan de ontmoeting in De Goffert, en dat bleek voldoende te zijn voor de drie punten.

Al in derde minuut ging het mis voor NEC: doelman Stijn van Gassel bokste de bal niet goed weg, waarna Mario Engels de 0-1 kon binnenschieten. Een flinke tik voor de Nijmegenaren, die tien minuten later de 0-2 voor Heracles op het scorebord zagen verschijnen.

Luka Kulenovic kon de bal simpel binnenschuiven, tot grote vreugde van het uit Almelo meegereisde publiek. Ongeloof bij NEC-trainer Rogier Meijer, die zijn ploeg desondanks probeerde op te zwepen. Dirk Proper had de spanning terug kunnen brengen, maar zijn kopbal in kansrijke positie vloog naast.

In de slotminuut van de eerste helft viel de 1-2 alsnog. Koki Ogawa knikte binnen, al was daar wel de hulp van een Heraclied voor nodig. Hierdoor ging NEC met een optimistisch gevoel de kleedkamer in, met de wetenschap dat er nog een helft gespeeld moest worden.

Met Thomas Ouwejan en Sami Ouaissa als invallers ging NEC na rust op jacht naar de gelijkmaker. Helaas voor de thuisclub bleven echt grote kansen uit. Heracles hield de rijen gesloten en loerde ondertussen op de counter in De Goffert.

NEC kwam zelfs goed weg toen Juho Talvitie van buiten de zestien de lat teisterde in de 72ste minuut. In de slotfase kwam Jizz Hornkamp binnen de lijnen bij Heracles en de aanvaller baalde toen hij een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd een opgelegde kans onbenut liet.

De arbitrage in Nijmegen trok vijf minuten aan blessuretijd bij. NEC bleef tot het bittere einde vechten, maar de minieme achterstand werd niet meer weggepoetst. Feest in het Heracles-kamp na het laatste fluitsignaal, want de eerste zege van het seizoen 2024/25 is een feit.