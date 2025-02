Heracles Almelo en AZ gaan verlengen in halve finale TOTO KNVB Beker na meeslepend gevecht

Heracles Almelo en AZ gaan verlengen in de strijd om een ticket voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De Alkmaarders stonden donderdag in de halve finale lange tijd op voorsprong in Almelo, maar door een fout van Kristijan Belic werd het tien minuten voor tijd 2-2. Die stand stond ook na negentig minuten nog op het scorebord.

Heracles zou zich voor de tweede keer in de clubgeschiedenis en voor het eerst sinds 2012 kunnen plaatsen voor de bekerfinale. Destijds was AZ ook al de tegenstander in de halve finale. Heracles won toen in Alkmaar na verlenging met 2-4.

In een poging AZ opnieuw te verslaan, moesten de Almeloërs het donderdag stellen zonder de geschorste Sem Scheperman. Hij werd op het middenveld vervangen door Jan Zamburek. Ook bij AZ één noodgedwongen wijziging in de basiself: Mees de Wit verving de zieke linksback David Møller Wolfe.

De thuisploeg kwam al vroeg in de wedstrijd heel dicht bij de openingstreffer. Zamburek kopte de bal na een corner op de paal, waarna de daaropvolgende scrimmage ook niks opleverde. Aan de andere kant van het veld werd De Wit voor het eerst namens AZ gevaarlijk met een schot recht op doelman Fabian de Keijzer af.

In de twaalfde minuut viel de 0-1 alsnog. Mayckel Lahdo maakte aan de linkerkant van het veld een goede actie en gaf de bal laag voor, waarna Ernest Poku bij de tweede paal klaarstond om de bal in de verre hoek te schuiven.

Heel lang kon viervoudig bekerwinnaar AZ echter niet genieten van die voorsprong. Vijf minuten na de openingstreffer tekende Damon Mirani namelijk alweer voor de gelijkmaker, door bij de tweede paal een hoekschop van Thomas Bruns binnen te koppen: 1-1.

Zo was er sprake van een leuke eerste helft in Alkmaar. Ook na de gelijkmaker waren er volop kansen. De Keijzer bracht redding op een schot van Troy Parrott, Suf Podgoreanu schoot via Seiya Maikuma over en Peer Koopmeiners raakte de buitenkant van de paal. Toch ging AZ wel met een voorsprong de rust in. Lahdo schoot de bal uit de draai, van net buiten het strafschopgebied fraai in de verre hoek: 1-2.

De tweede helft was lange tijd minder aantrekkelijk. Heracles wist niet echt grote kansen te creëren, terwijl AZ die noodzaak simpelweg niet per se had. Tien minuten voor tijd ging het echter helemaal mis achterin bij de Alkmaarders. De net ingevallen Belic speelde de bal te kort terug op Rome-Jayden Owusu-Oduro, waardoor Podgoreanu de bal kon onderscheppen en scoorde: 2-2.

Daarna was met name AZ nog enkele keren dreigend. Denso Kasius zag zijn inzet fraai gekeerd worden door De Keijzer, Mimeirhel Benita kopte een bal van de lijn en Kees Smit schoot net naast. Gescoord zou er niet meer scoren, waardoor verlenging de doorslag moet gaan geven.