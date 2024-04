Henk Veerman helpt ADO Den Haag aan zege met schitterende 20ste treffer

ADO Den Haag heeft eindelijk weer eens weten te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Darije Kalezic won met 0-2 bij SC Cambuur en rekent zo af met de reeks van vier wedstrijden zonder zege. Henk Veerman en Dhoraso Moreo Klas maakten schitterende treffers voor ADO, dat dankzij de zege op zes punten van nummer twee Roda JC Kerkrade terechtkomt.

Aan de kant van Cambuur ontbrak Remco Balk, die onlangs zijn twaalfde gele kaart van het seizoen pakte en dus geschorst was voor het treffen met ADO. Matthias Nartey was zijn vervanger en vormde de aanval met Milan Smit en spits Roberts Uldrikis. Bij ADO moesten de treffers komen van Daryl van Mieghem, Alex Schalk en Veerman.

Beide ploegen traden met vijf verdedigers aan en de kansen waren in de beginfase dan ook op één hand te tellen. Schalk zorgde voor het eerste grote gevaar. De linksbuiten van ADO kopte net naast. ADO loerde op de counter, terwijl Cambuur moeite had met het maken van het spel en lange tijd niet verder kwam dan een afstandsschot van Smit, die ADO-goalie Nick Marsman redding zag brengen.

Marsman moest na ruim een half uur spelen opnieuw handelend optreden, ditmaal was de aanleiding een kopbal van Marco Tol. Amper een minuut later was ADO hard op weg naar de 0-1, toen Veerman fraai wegdraaide en Yannick van Osch tot een fraaie redding gedwongen werd. Voor rust zou er niet gescoord worden, na rust wel.

ADO wist al snel in de tweede helft de score te openen. Schalk gaf handig mee aan Veerman, die Leon Bergsma de baas was en uit de draai heerlijk binnenschoot: 0-1. Het was voor de boomlange spits alweer zijn twintigste doelpunt van het seizoen.

?? Henk Veerman maakt zijn 20(!)ste doelpunt van het seizoen... en wat voor één! ?? pic.twitter.com/n8bOXMWCtA — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2024

Henk de Jong besloot Jeremy van Mullem in te brengen en kwam met de schrik vrij toen Uldrikis vlak daarna de reddende engel op de doellijn was voor Cambuur. Veerman dacht aan de andere kant zijn tweede van de avond te kunnen maken, ware het niet dat hij niet kon profiteren van een fout van Bergsma en in het zijnet schoot.

Cambuur gooide de schroom enigszins van zich af en probeerde het via Smit, die vanuit een lastige hoek stuitte op Marsman. Het bleek een korte opleving van Cambuur te zijn. Ondanks de minimale achterstand maakten de Leeuwarders amper aanspraak op een punt. Het kwam ook goed weg toen Van Osch de bal uit zijn handen liet glippen, maar ADO daar niet van kon profiteren. In blessuretijd maakte Moreo Klas met een schitterend afstandsschot alsnog een einde aan alle Cambuur-illusies: 0-2.

Dhoraso met een Klas(se) goal ???? pic.twitter.com/MWgcjh40IJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2024

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties