Henk Spaan vergelijkt Ryan Flamingo met winnaar van de Ballon d’Or in 2006

Henk Spaan heeft genoten van het optreden van Ryan Flamingo tegen Juventus (3-1 winst). De columnist van Het Parool beloont de 22-jarige verdediger van PSV met een 9 in zijn vaste rubriek Spaan geeft punten.

PSV wist zich woensdagavond ten koste van Juventus te plaatsen voor de tussenronde van de Champions League. Na een 2-1 nederlaag in Turijn won de regerend landskampioen in Eindhoven (na verlenging) met 3-1.

Spaan is lovend over één speler van PSV. “Flamingo had achterin alles, hij domineerde zoals Cannavaro heerste in 2006.”

Flamingo is bezig aan een uitstekend seizoen in de Champions League. Niet alleen defensief, want de mandekker was ook al driemaal trefzeker.

Over de verdedigende arbeid van Noa Lang is Spaan minder positief. “Opnieuw kon hij Weah niet aan. Twee keer moest hij hem loslaten. Pas in de 22ste minuut won hij een persoonlijk duel door een bal uit te schieten.

“Na ruim een uur schoot Weah meesterlijk raak. Het was onduidelijk wie hem die vrijheid verschafte”, aldus Spaan, die Lang in aanvallend opzicht wel goed vond.

De journalist plaatst een kanttekening bij het succes, door te zeggen dat de Eindhovenaren een tikkie geluk hebben gehad. “PSV leek door te zijn naar de kwartfinale. Toen kopte Savona net mis, tikte Vlahovic een bal op de paal en passeerde Thuram in de 112de minuut drie man om hoog over te schieten.”