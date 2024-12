Henk Spaan noemt grote club die voor Rayane Bounida, talent van Ajax, op de tribune zat

Rayane Bounida krijgt een 9 van Henk Spaan. De achttienjarige middenvelder is in december behoorlijk op dreef bij Jong Ajax. De journalist vreest tegelijkertijd dat de talentvolle Belg vertrekt uit Amsterdam, daar Tottenham Hotspur deze week voor hem op de tribune zat.

Het vorstelijke contract van Bounida bij Ajax loopt in de zomer van 2025 af. Per 1 januari mag het toptalent in gesprek met geïnteresseerde clubs.

Uitgerekend deze maand zet de technische middenvelder zichzelf behoorlijk op de kaart. Tijdens zijn eerste twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie wist Bounida te scoren.

Ook in het kader van de Premier League International Cup was Bounida trefzeker. Mede daardoor won Jong Ajax met liefst 1-5 op bezoek bij de leeftijdsgenoten van Tottenham Hotspur.

In zijn rubriek Spaan geeft punten stelt de journalist dat het 'huiveringwekkend' is dat de belangrijke beleidsbepalers van Ajax niet aanwezig waren in Londen. “Ik heb nieuws voor hen: de td van Tottenham zat er wel. Voor Bounida.” Spaan beweert dus dat technisch directeur Johan Lange specifiek aanwezig was voor Bounida.

Spaan heeft nog meer details in petto. “Op zeer korte termijn praat Ajax met de man die na 20 minuten in de zestien een verdediger een panna gaf en de bal in de verre hoek legde.”

Spaan is benieuwd hoe de onderhandelingen gaan verlopen. “Wie zitten er in de kamer? Wie gaat Bounida, die over twaalf dagen met iedereen mag praten, het vertrouwen geven dat Ajax hem serieus neemt? Is Alex Kroes erbij?”