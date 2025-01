Henk Spaan baalt van naderend vertrek bij Ajax: 'Hij is nu al beter dan Steven Berghuis'

Henk Spaan baalt ervan dat Rayane Bounida over enkele maanden Ajax gaat verlaten. Dat laat de journalist blijken in zijn terugkerende column namens Het Parool. Volgens Spaan is Bounida (18) nu al beter dan Steven Berghuis (33).

“Van Bounida vind ik het erg jammer dat hij gaat”, steekt Spaan van wal. “Of het verstandig is, weet niemand. Hij verdient 500.000 euro en dat moet omlaag van Kroes. Dat de speler dat niet accepteert, begrijp ik.”

Plotseling begint Spaan over een grootverdiener uit de selectie van Ajax. “Berghuis zit naar verluidt rond de 4 miljoen euro. Dat zijn salaris omlaag gaat, snapt een kind. Zelfs bij halveren blijft er een vermogen over.”

“En dan zou de achttienjarige Bounida, op dit moment al beter dan Berghuis die een restwaarde van nul heeft, onder de vijf ton moeten zakken? Zelfs loonslaven als wij begrijpen hiervan de vernedering”, besluit Spaan.

Afgelopen maandag werd bekend dat Bounida eind juni vertrekt uit Amsterdam. Het Belgisch-Marokkaanse megatalent beschikt over een aflopend contract, maar wil dit niet verlengen onder de door Ajax aangeboden voorwaarden.

Om een transfervrij vertrek te voorkomen, werken de Amsterdammers deze winter mee aan een verkoop van Bounida. De tiener maakt sinds kort zijn minuten namens Jong Ajax en dat doet hij met verve. Zes optredens in de Keuken Kampioen Divisie leverden liefst vier doelpunten en een assist op.

Naar verluidt is Bounida teleurgesteld dat hij nooit de kans heeft gekregen bij het vlaggenschip van Ajax en hoopte hij mee te trainen met de selectie van Francesco Farioli. De Italiaanse keuzeheer haalde hem nog nooit bij zijn trainingsgroep.