Henk Fraser over Mohamed Ihattaren: ‘Je kan soms als trainer niet helemaal eerlijk antwoorden’

Henk Fraser heeft vrijdagavond voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tussen sc Heerenveen en RKC Waalwijk opnieuw gesproken over de situatie van Mohamed Ihattaren. De 22-jarige linkspoot wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats namens de Brabanders.

“Je kans soms als trainer niet helemaal eerlijk antwoorden”, begint Fraser zijn verhaal. “Want we leven in een tijd dat iedereen zijn mening dan weer klaar heeft.”

Fraser lijkt zich vooral te richten tot de analisten van ESPN. “Als ik Ihattaren vanaf de start gelijk weer opstel, dan zijn er ook weer een aantal oud-spelers die zich afvragen waarom ik met hem begin.”

Volgens Fraser kan men ervan uitgaan dat er een reden is voor het feit dat hij langer wacht met het brengen van Ihattaren. Meer uitleg geven wil hij niet. “Zo werkt dat niet meer. Er zijn altijd wel weer mensen die daar wat van vinden.”

“Die mensen zitten niet meer op een logische uitleg te wachten. Zij willen vooral weer wat te zeuren hebben allemaal”, aldus Fraser, die zijn pupil in bescherming lijkt te nemen. “Iedereen weet dondersgoed dat geen enkele trainer, een in potentie zo’n goede speler, zo lang laat wachten. Daar is echt wel een reden voor lijkt mij.”

Fraser sluit af met een boodschap. “Ik denk dat ik gewoon mijn mond moet houden. Ik wil heel graag dat hij gaat spelen, dat willen we allebei. We moeten vertrouwen in elkaar houden en geduld hebben met elkaar. De buitenwacht kan niet inschatten waarom dit zo lang duurt. Het is aan ons om dat zo snel mogelijk te doen. Misschien vanavond al.”

Ihattaren kwam tot dusver pas 103 minuten in actie namens RKC, verdeeld over zes officiële wedstrijden. Tijdens twee Eredivisie-duels koos Fraser ervoor om de Nederlandse jeugdinternational helemaal niet te laten invallen.