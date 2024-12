Henk de Jong neemt het op voor Robin van Persie: ‘Dan moet je geniaal zijn’

SC Cambuur-trainer Henk de Jong heeft het opgenomen voor collega Robin van Persie. De trainer van de aartsrivaal van sc Heerenveen ziet potentie in de voormalig spits. De Jong stelt dat Van Persie de tijd moet krijgen om te slagen.

“Ik vind het jammer voor Van Persie”, begint De Jong in het programma Sportcast van Omrop Fryslân. “Hij zal waarschijnlijk geen Arne Slot worden, maar misschien ook wel. Het zijn wel unieke jongens. Als daar hele goede mensen omheen zitten, en je krijgt even de tijd.”

“Je speelt niet zomaar bij de eerste acht van de Eredivisie met dit Heerenveen”, stelt De Jong. “Dan kun je wel zeggen over Van Persie: aanvallen, aanvallen. Hij is gewoon uniek. Arne Slot speelt ook uniek voetbal. Eerst bij Cambuur, toen bij AZ. Het zijn jongens met speciale gedachten.”

De trainer van Cambuur heeft een vermoeden waar dat door komt. “En dat komt ook omdat hij ook op de nummer 10-positie heeft gespeeld. Dan moet je geniaal zijn. Hij heeft een goede begeleider om zich heen in Nico Romeijn. Geef Van Persie even de tijd, geef hem twee jaar”, adviseert De Jong.

Van Persie nam het zelf pas nog op voor collega Hedwiges Maduro, die vlak voor de winterstop door Almere City op straat werd gezet.

Ik vond het een belabberde timing, moet ik heel eerlijk zeggen”, aldus Van Persie over het ontslag van zijn collega. “Ik weet wat Maduro erin stopt. Ik ken hem redelijk goed. Als speler uiteraard, maar ook als coach. We zaten op dezelfde cursus.”

“Sowieso weet je volgens mij waar je aan begint met een jonge trainer. En om dan een dag of drie voor de winterstop die keuze te maken, is gewoon belabberd en heel vreemd.” Op de vraag of Van Persie nog contact heeft gehad met Maduro, antwoordt hij: “Ja. Ik heb contact met hem gehad hierover, en hem daarin gesteund.”