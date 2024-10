Henderson is klaar voor Klassieker en ziet vergelijking met Luis Súarez: ‘Ik voel dat ook tijdens dit soort wedstrijden’

Jordan Henderson heeft zin in zijn eerste Klassieker. De aanvoerder van Ajax speelde in het verleden bij Liverpool samen met Luis Súarez en vertelt wat hij van hem heeft geleerd.

Henderson blikt tegenover de officiële kanalen van Ajax vooruit op de wedstrijd tegen Feyenoord. “Ik weet dat het intens wordt vanaf de eerste minuut dat we arriveren bij het stadion. Heel veel mensen vertellen ons hoe belangrijk de wedstrijd is.”

'Ik verwacht een hele lastige wedstrijd. Feyenoord is de laatste weken in vorm. Ze zien er sterk uit en hebben goede spelers. Hopelijk kunnen we daar laten zien wat we in ons hebben. Als we dat doen, is dat hopelijk voldoende voor een goed resultaat”, aldus Henderson.

Een van de spelers die in het verleden meermaals een hoofdrol had in De Klassieker is Súarez. Henderson kent de Uruguayaan nog uit zijn tijd bij Liverpool. “Hij is misschien wel de beste speler waarmee ik ooit heb samengespeeld”, laat de 34-jarige Engelsman weten.

De aanvoerder van Ajax geeft aan veel geleerd te hebben van zijn oud-teamgenoot. ‘Ik was best jong toen ik een transfer maakte naar Liverpool. Ik heb veel geleerd van de manier waarop hij trainde, hoe competitief hij iedere dag was, zijn winnaarsmentaliteit en hoe hij omging met blessures.”

Henderson trekt vervolgens een vergelijking met de voormalig spits van FC Barcelona. “Luis hield van grote wedstrijden op belangrijke momenten. Hij hield ervan als het publiek tegen hem was. Daar voelde hij zich prettig bij. Ik voel dat ook tijdens dit soort wedstrijden. Dan presteer je vaak op je best en dat geldt zeker voor Luis.”

“Ik wil niet dat er iets naar mijn hoofd gegooid wordt, maar hopelijk kan ik een doelpuntje meepikken', grapt de Engelsman. 'Tegenwoordig kom ik niet eens in het strafschopgebied om te kunnen scoren, maar het zou mooi zijn”, sluit de middenvelder af.