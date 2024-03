Henderson: ‘Hij kan van waarde zijn voor Oranje, ik hoop dat hij de kans krijgt’

Als het aan Jordan Henderson ligt, dan wordt Georginio Wijnaldum door Ronald Koeman opgeroepen voor de komende interlands met het Nederlands elftal. Dat zegt de middenvelder van Ajax na het thuisduel met FC Utrecht (2-0) van zondagmiddag. Wijnaldum, de 33-jarige aanvoerder van Al-Ettifaq, is door Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje.

Wijnaldum draagt sinds het vertrek van Henderson bij Al-Ettifaq de aanvoerdersband in het team van trainer Steven Gerrard en kreeg onlangs nog bezoek in Saudi-Arabië van Koeman en Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB.

Koeman maakte afgelopen vrijdagmiddag de voorlopige selectie van Oranje voor de vriendschappelijke duels met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) bekend en nam Wijnaldum daarin op. Henderson, die bij Al-Ettifaq ruim een half jaar samenspeelde met de rechtspoot, hoopt dat zijn ex-teamgenoot de kans krijgt van Koeman.

“Gini is zo’n goed persoon en het gaat ook goed met hem”, zegt de Engelsman zondagmiddag voor de camera van de NOS. “Hij traint iedere dag hard en speelt goed. Het verbaast me niet dat hij in de voorselectie van Oranje zit.”

“Hij ziet er fit uit, maakt weer doelpunten, ziet er gelukkig uit en heeft plezier in het voetbal. Wanneer Wijnaldum plezier heeft in het voetbal, is het een absolute topspeler. Hij kan van grote waarde zijn voor het Nederlands elftal en ik hoop dat hij de kans krijgt.”

Koeman behoudt het vertrouwen in Wijnaldum

Koeman liet afgelopen oktober tijdens een persconferentie al weten dat Wijnaldum niet is afgeschreven nu hij in Saudi-Arabië voetbalt. “Hij is nog steeds in beeld bij mij”, zei de bondscoach destijds. Koeman bevestigde vervolgens dat hij alles ziet. “Ik krijg beelden van zijn wedstrijden.”

De laatste interland van Wijnaldum dateert van 18 juni 2023, toen Nederland in de Nations League met 2-3 onderuitging tegen Italië. De totale teller staat op 90 interlands, waarin hij goed was voor 27 doelpunten en 9 assists.

