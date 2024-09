Helmond Sport blijft koploper Keuken Kampioen Divisie dankzij late treffer; spektakel bij FC Emmen - Vitesse

Helmond Sport heeft maandagavond op de valreep de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie weten te behouden, door een late treffer van Dario Sits. Daardoor blijven Excelsior en FC Den Bosch, die ook wonnen, respectievelijk tweede en derde. Ondertussen speelden FC Emmen, Vitesse, Jong PSV, ADO Den Haag, SC Cambuur én Roda JC Kerkrade allemaal gelijk.

Helmond Sport - TOP Oss 1-0

Vooral Helmond Sport was een aantal keer serieus dreigend, maar ook TOP Oss was enkele keren dicht bij de openingstreffer. Lange tijd leek het er echter op dat de wedstrijd met de brilstand zou eindigen, waardoor Helmond de koppositie zou verliezen. In de blessuretijd voorkwam Sits dat echter, door goed door te zetten en van dichtbij de 1-0 binnen te schieten.

Excelsior - VVV-Venlo 4-0

Excelsior kende in eigen huis een droomstart tegen VVV-Venlo, want halverwege de eerste helft stond het al 3-0. Jacky Donker opende het bal na een mooie voorzet van Seydou Fini, waarna Richie Omorowa de score met een kopbal en een benutte penalty verder opvoerde. Vlak voor tijd volleerde José de Almeide Reis bij de tweede paal ook nog de 4-0 binnen.

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 0-3

FC Den Bosch is ijzersterk aan het Keuken Kampioen Divisie-seizoen begonnen en kende ook tegen Jong FC Utrecht een voortvarende start. Binnen het kwartier was de 0-1 een feit. Danzell Gravenberch mocht vogelvrij binnenknikken. De marge werd nog voor rust verdubbeld dankzij een ongelukkig eigen doelpunt van Wessel Kooy: 0-2.

Den Bosch gooide het duel vervolgens vroegtijdig in het slot via Byron Burgering, die de bal fraai in de lange hoek krulde: 0-3. Georgios Charalampoglou kon de spanning in de wedstrijd nog iets terugbrengen, echter zag hij zijn strafschop gestopt worden door Mees Bakker. Noa Dundas dacht hierna nog de eer te redden voor Jong FC Utrecht, maar zijn schot vanaf een meter of dertig kwam hard op de lat.

FC Emmen - Vitesse 3-3

Na onbenutte mogelijkheden voor Kélian Nsona en Agon Sadiku was het na een half uur wél raak voor FC Emmen. Fridolin Wagner kopte een voorzet van Nsona binnen: 1-0. Vlak voor rust maakte Miliano Jonathans eveneens met het hoofd de gelijkmaker.

In de tweede helft kwam Emmen opnieuw op voorsprong. Deze keer kopte Nsona een voorzet van Jalen Hawkins binnen. Tien minuten later zorgde Marcus Steffen met een rake kopbal opnieuw voor de gelijkmaker: 2-2. Franck Evina leek Emmen vervolgens uit de draai naar de zege te schieten, maar vlak voor tijd was het Giovanni Büttner die Vitesse met een afstandsschot toch nog een punt bezorgde: 3-3.

Jong PSV - ADO Den Haag 2-2

Bij Jong PSV was er deze speelronde geen basisplaats voor Isaac Babadi. Het talent ontbrak, omdat hij bij de wedstrijdselectie zit voor het Champions League-affiche van de hoofdmacht tegen Juventus van komende dinsdag. Het was Emir Bars die halverwege de eerste helft de score op De Herdgang opende. Jesper Uneken kopte nog op de lat, waarna de vleugelaanvaller in de rebound doel trof: 1-0.

Vroeg in de tweede helft kwam ADO langszij via Finn de Bruin, die in twee instanties raak schoot: 1-1. Daryl van Mieghem schoot de bezoekers vervolgens met een uur op de klok op schitterende wijze op voorsprong. Van buiten de zestien vond hij met een geplaatst schot de linkerkruising: 1-2. De Bruin leek bijna net zo’n prachtig doelpunt te maken, maar hij zag zijn afstandsschot uiteindelijk op de lat uiteenspatten. Kort voor tijd bepaalde Sven van der Plas de eindstand toch nog op 2-2 door uit een vrije trap bij de tweede paal met zijn scheenbeen het laatste zetje te geven.

SC Cambuur - Roda JC Kerkrade 0-0

Binnen twee minuten kreeg SC Cambuur al de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Scheidsrechter Ingmar Oostrom legde de bal op de penaltystip na een handsbal van Roda-verdediger Thomas Oude Kotte. Mark Diemers ging achter de bal staan en faalde oog in oog met doelman Justin Treichel, die knap redde.

De bezoekers kropen pas na rust uit hun schulp, maar zowel Joshua Schwirten als Thibo Baeten in de rebound vonden Cambuur-sluitpost Thijs Jansen op hun weg. Cain Seedorf was nog het dichtst bij de zege voor Roda, alleen moest hij toezien hoe zijn inzet op de paal belandde. Roda eindigde het duel uiteindelijk met tien man, omdat Patriot Sejdiu diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg.