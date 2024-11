Hélène Hendriks overspoeld met haatreacties na kritiek op ex-sterspeler van Ajax

Hélène Hendriks heeft de afgelopen weken gemerkt hoe gevoelig het debat over de jacht op Israëlische supporters van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam ligt. De presentatrice van Talpa en Ziggo Sport werd overspoeld met haatreacties na kritiek op Galatasaray-aanvaller Hakim Ziyech.

Ziyech sprak twee weken geleden via een post op Instagram Stories zijn steun uit aan de relschoppers die in georganiseerd verband jacht maakten op Israëlische voetbalsupporters. Die ongeregeldheden vonden plaats na de Europa League-wedstrijd Ajax - Maccabi (5-0).

Hendriks liet zich daarover in Vandaag Inside kritisch uit. "Ziyech moet zich realiseren, en dat doet hij ongetwijfeld ook wel, dat hij een soort van, en misschien overdrijf ik wel, een Cruijff voor de Marokkaanse jongeren is", aldus Hendriks. "Zo moet je hem zien. Hij is groot, hij is een held en dit is eigenlijk alleen maar aanmoedigen van wat er gebeurd is en verder provoceren. Daar schieten we geen reet mee op, dus ik vind dat dat echt heel kwalijk is."

Die opmerkingen werden Hendriks niet in dank afgenomen door fans van Ziyech. "Je wordt heel snel in een hoek gezet", zei Hendriks vrijdag. "Twee weken geleden stelde jij (Wilfred Genee, red.) een vraag over Ziyech. Daar gaf ik antwoord op. Een heel normaal antwoord, in mijn beleving tenminste. Maar vervolgens meteen in de inbox: alleen maar mensen met 'racist, hoer, slet...' Dat krijg je."

"Het maakt niet meer uit wat je zegt, want er wordt meteen een stempel op gedrukt, een label op gezet en je wordt een hoek in gedrukt", aldus Hendriks.

Johan Derksen heeft daar een oplossing voor. "Je kunt er ook gewoon schijt aan hebben, en dat hebben wij ook wel een beetje", aldus Derksen. Hendriks is het daar mee eens: "Ik heb daar schijt aan, het maakt me ook niet zoveel uit. Ik zie dat en ik delete het meteen, dus het geeft niet."