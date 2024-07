Heerlijke beelden: Ivan Rakitic wordt door duizenden Hajduk Split-fans verwelkomd

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ivan Rakitic, die door duizenden fanatieke aanhangers van Hajduk Split wordt verwelkomd.

Eerder op zondag maakte Hajduk Split de komst van Rakitic wereldkundig. De 36-jarige middenvelder komt over van Al-Shabab en gaat voor het eerst in zijn vaderland uitkomen. Rakitic liet zijn gezicht zien aan de duizenden Hajduk-fans, die hun reputatie als fanatiekelingen meer dan waarmaakten.

De transfer werd enkele weken geleden al gemeld door Kroatische media, en is nu dus definitief. Rakitic heeft een contract tot medio 2025 getekend, met de optie op nog een jaar. Hij gaat spelen met rugnummer 11.

Rakitic werd geboren in Zwitserland en speelde in de jeugd van FC Basel. Via Schalke 04 en Sevilla belandde hij vervolgens in 2014 bij FC Barcelona.

Voor de Catalaanse club zou de middenvelder uiteindelijk zes jaar spelen. Met Barcelona won hij onder meer vier landstitels en een Champions League.

In de zomer van 2020 keerde de rechtspoot terug bij Sevilla, waar hij nog 3,5 jaar speelde. Afgelopen winter maakte hij transfervrij de lucratieve overstap naar Al-Shabab uit Saudi-Arabië.