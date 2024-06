Havelse-aanvaller klopte Oranje-verdediger in de sprint, was het Matthijs de Ligt?

Marko Ilic wist woensdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd te scoren tegen het Nederlands elftal. De aanvaller van TSV Havelse uit de Regionalliga Nord is trots op zijn doelpunt in de met 6-1 verloren ontmoeting en onthult tevens dat hij een verdediger van Oranje te snel af was bij de eretreffer.

"Het was erg leuk. Het is een hoogtepunt voor ons om tegen ze te spelen", verklaart Ilic na afloop voor de camera van ESPN. "Het was heel zwaar, maar ook heel leuk."

"Het zijn allemaal wereldspelers. Voor ons is het een hoogtepunt om tegen ze te spelen. Dat maakt het voor ons ook leuk om tegen te spelen", aldus de doelpuntenmaker van de Duitse vierdeklasser.

Verslaggever Pascal Kamperman wil weten hoe het voor Ilic is om te scoren tegen Oranje. "Het was een ongelooflijk goed gevoel om tegen het Nederlands elftal met zulke spelers te scoren. Het was geen bijzondere goal. Ik noem het een normale goal."

Ilic legt uit hoe de treffer tot stand kwam. "Ik heb de verdediger eruit gelopen. Toen kwam ik één op één en heb ik gewoon geschoten. En toen lag de bal erin", aldus de trefzekere linksbuiten van de amateurclub.

Het oefenduel van woensdag duurde twee keer 35 minuten. Ronald Koeman liet alleen wisselspelers opdraven. Het zou dus kunnen dat Ilic reservespeler Matthijs de Ligt klopte in de sprint en vervolgens scoorde, al is dat niet met honderd procent zekerheid te zeggen.

Ilic is van origine een linksbuiten, dus wellicht won hij een persoonlijk duel van Denzel Dumfries. De Inter-speler was niet fit genoeg om dinsdag te starten tegen Oostenrijk en werd door bondscoach Ronald Koeman op de bank gehouden. Lutsharel Geertruida nam zijn plaats in op de rechtsbackpositie. Daley Blind en Ian Maatsen kwamen ook niet in actie in Berlijn.

Wout Weghorst en Micky van de Ven waren beiden goed voor twee treffers. Brian Brobbey en Jeremie Frimpong waren verantwoordelijk voor de andere doelpunten. De opstelling van Oranje is (vooralsnog) niet bekend.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties