Jorrel Hato speelt liever op een andere positie bij Ajax: ‘Maar Francesco Farioli heeft daarin zijn visie’

Jorrel Hato speelt liever centraal achterin dan op de linksbackpositie, zo geeft de linkspoot na afloop in de mixed-zone eerlijk toe. Francesco Farioli lijkt in de achttienjarige Hato echter vooral een vleugelverdediger te zien.

De Italiaanse oefenmeester liet het talent zowel in de voorbereiding als in de eerste twee officiële duels vanuit de linksbackpositie opereren. Youri Baas en Josip Sutalo vormden in het gewonnen tweeluik met FK Vojvodina het centrum van de defensie.

Hato blikt terug op de voorbereiding. "Na twee of drie weken had ik een gesprek met de trainer", wordt hij geciteerd door Ajax Life. "Hij vertelde me mij als linksback te zien." De maker van de 1-2 tegen Vojvodina deelt die lezing niet helemaal.

"Ik heb nog steeds de voorkeur voor centraal, maar Farioli heeft daarin zijn visie. We doen het goed op dit moment.” Hato schikt zich daarom ook zonder te klagen in zijn nieuwe rol. "Ik denk dat ik het goed invul."

"Het is anders dan centraal, maar dit systeem past wel degelijk bij me. Ik speel vooral aan de binnenkant. Dan hou ik de lijn naar de linksbuiten open. Van daaruit moet ik doorvoetballen naar de zes of acht.”

Aan de linkerflank speelde Hato donderdag het eerste uur samen met Carlos Forbs. De Portugees werd na een uur spelen vervangen door Mika Godts. Het samenspel van Hato voelt met beide mannen goed aan, maar de nuances liggen wel anders, zo legt hij uit.

"Forbs houdt ervan aan de zijkant te staan. Ik speel juist aan de binnenkant. Dat is lekker voor hem. Godts is meer afwisselender. Hij kan aan de buiten- en binnenkant spelen. Daarom moet ik ook meer leren afwisselen. Ik heb met beiden een goede connectie.”