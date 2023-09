Hato benoemt groot verschil tussen Maurice Steijn en John Heitinga als trainers

Donderdag, 7 september 2023 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:12

Jorrel Hato ziet een overduidelijk verschil tussen John Heitinga en Maurice Steijn. De zeventienjarige verdediger groeide eind vorig seizoen onder Heitinga uit tot een onbetwiste basisspeler, terwijl hij deze zomer bij diens opvolger Steijn direct verzekerd was van een plek in het hart van de Amsterdamse defensie.

Volgens Hato hanteert Steijn bij Ajax een rustigere aanpak dan Heitinga het afgelopen seizoen deed. “Hij is een goede, rustige trainer”, zegt de jongeling in gesprek met Voetbal International over Steijn. “Hij legt alles op een rustige manier uit en ik krijg veel vertrouwen van hem. Hiervoor had ik Heitinga en hij was keihard. Ik denk dat ik een beetje van beide nodig heb. Als het niet goed gaat, moet je me wel op m’n flikker geven. Ik vind het wel fijn als alles rustig en duidelijk wordt uitgelegd.”

Ajax is weinig overtuigend aan het nieuwe seizoen begonnen. De Amsterdammers plaatsen zich ondanks een blamage tegen Ludogorets in de Johan Cruijff ArenA (0-1 verlies) toch voor de groepsfase van de Europa League, terwijl in de Eredivisie al averij werd opgelopen tegen Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0). Dat het grote succes nog uitblijft is volgens Hato niet heel gek. “Er is natuurlijk veel veranderd. Het is als team nog wennen.”

“Het zijn nieuwe jongens die van een andere club en dus ook uit een andere cultuur komen”, stipt Hato aan. “Dat is nog wennen, zowel binnen als buiten het veld. Het zijn jongens die je pas net kent en je weet nog niet wat hun kwaliteiten en zwakke punten zijn.” De verdediger mocht zich deze week voor het eerst melden bij Jong Oranje. “Afgelopen vrijdag kreeg ik de e-mail dat ik bij de selectie zat. Ik had het wel een beetje verwacht. Ik heb het afgelopen seizoen en nu in het begin ook wel oké gedaan. Ik wil kijken hoe het hier bij Jong Oranje is. Vanaf hier is de stap naar het A-elftal, dus ik wil nu veel ervaring opdoen.”