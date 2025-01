Harry Maguire rijdt veel te hard onder vliegveld en moet rijbewijs inleveren

Een tegenvaller voor Manchester United-verdediger Harry Maguire. De Engelsman moet het de komende 56 dagen stellen zonder zijn rijbewijs en heeft een boete gekregen.

Maguire reed op 5 maart vorig jaar in zijn Range Rover met 136 kilometer per uur over Wilmslow Road, een weg onder een van de landingsbanen van Manchester Airport. De maximumsnelheid op die weg is 80 kilometer per uur.

De overtreding van Maguire volgde twee dagen na de pijnlijke 1-3 thuisnederlaag tegen rivaal Manchester City.

De Engels international heeft schuld bekend en moet de komende 56 dagen op zoek naar alternatief vervoer. Maguire heeft daarnaast een boete van zo'n 800 euro gekregen.

Ook moet Maguire ruim 342 euro betalen aan proceskosten. Maguire was zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar liet wel een juridische vertegenwoordiger aanwezig zijn in de rechtbank in Bolton.

Maguire neemt het over vier dagen met Manchester United op tegen Arsenal, dat dinsdag nog met 0-2 onderuitging tegen Newcastle United in de EFL Cup. Manchester United boekte zondag nog een knap resultaat tegen koploper Liverpool (2-2).