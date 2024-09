Harry Kane onthult wat hij van Ronaldo gaat overnemen: 'Cristiano is de benchmark'

Harry Kane kijkt met heel veel bewondering naar Cristiano Ronaldo. De 31-jarige spits van Bayern München zag de Portugese superster donderdag op 39-jarige leeftijd zijn 900ste carrièredoelpunt maken. "Wat hij nog allemaal laat zien op die leeftijd wil ik ook", zegt Kane in de Engelse media.

Ronaldo besloot na het teleurstellend verlopen EK, waar Portugal in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Frankrijk, door te gaan als international. De spits van Al-Nassr maakte donderdag in de Nations League tegen Kroatië (2-1 winst) voor de 900ste keer een officieel doelpunt.

Voor Kane geldt Ronaldo als een belangrijk rolmodel. Voor de Engelse spits is Ronaldo het bewijs wat een speler met een ongeëvenaarde toewijding voor de sport kan bereiken als dertiger.

"Cristiano is de maatstaf, niet alleen omdat hij een van de beste voetballers ooit is, maar ook de maatstaf voor hoe lang je op het hoogste niveau kunt spelen", aldus Kane.

"Cristiano laat het elke week zien, elke keer dat hij speelt, elke keer dat hij scoort. Dat is ook mijn doel."

Kane verhuisde een jaar geleden van Tottenham Hotspur naar Bayern München. De aanvaller is van plan om nog jaren in de absolute wereldtop te spelen. "Ik voel me heel goed, zowel fysiek als mentaal."

Behalve Ronaldo zijn er de laatste jaren meer voorbeelden van topspelers die hun carrière lang wisten te rekken, zo stipt Kane aan. "De Ronaldo's, de Messi's, de Benzema's, de Lewandowski's verhoogden bijna hun niveau nog toen ze de dertig gepasseerd waren."