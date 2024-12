Harde claim van Van Hanegem over Ajax-spits Weghorst wordt volledig onderuitgehaald

De kraker tussen AZ en Ajax in de Eredivisie kende de nodige discutabele beslissingen van scheidsrechter Marc Nagtegaal. Willem van Hanegem betoogt in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat Ajax enorm werd bevoordeeld door de arbitrage, maar oud-topscheidsrechter Mario van der Ende haalt dat volledig onderuit.

Ajax dacht in de 56ste minuut op voorsprong te komen in het AFAS Stadion via Wout Weghorst, die een vrije trap van Steven Berghuis binnenwerkte. Het doelpunt werd echter direct afgekeurd vanwege hands, een terechte beslissing.

Van Hanegem is van mening dat Weghorst zijn tweede gele kaart had moeten ontvangen voor de handsbal. Nagtegaal liet Weghorst wegkomen met alleen een vrije trap tegen. "Dat die kaart niet gegeven werd, toont aan dat de arbitrage in elk geval Ajax nog gewoon als topclub ziet", sneert Van Hanegem in zijn column.

Van der Ende haalt de bewering van de Kromme echter volledig onderuit. "Weghorst kopte de bal zelf op zijn hand, dus geen opzet", aldus de oud-topscheidsrechter op X.

De oud-arbiter komt ook terug op een moment uit de eerste helft, waarbij Anton Gaaei uit frustratie een sliding inzette op Ruben van Bommel. De rechtsback van Ajax had duidelijk geen intentie om de bal te spelen, maar miste Van Bommel. Nagtegaal liet het bij een vermaning.

"Had Gaaei geen geel had kunnen krijgen toen hij Van Bommel vanachteren aanviel? Maak van kunnen maar moeten", aldus Van der Ende.