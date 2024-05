Harde quotes van oud-speler over Van Gaal: ‘Liep op menselijk vlak ver achter’

Miroslav Klose heeft zich in de podcast Spielmacher kritisch uitgelaten over Louis van Gaal. De oud-spits werkte tussen 2009 en 2011 samen met de trainer bij Bayern München, en kijkt met gemengde gevoelens terug op die periode.

Klose stond tussen 2007 en 2011 onder contract bij Bayern. Daarna speelde hij nog een aantal jaar bij Lazio, waarna hij in 2016 zijn profcarrière beëindigde.

In de podcast Spielmacher blikt de Duitser terug op zijn spelersloopbaan, en krijgt hij onder meer de vraag wie de beste trainer is die hij heeft gehad. “Ik heb nooit een topcoach gehad die expertise, persoonlijkheid én tactiek, dus het hele pakket, bezat”, begint Klose zijn antwoord.

“Maar als het om expertise gaat, vond ik Van Gaal de beste”, is hij positief. Toch is de inmiddels 45-jarige Klose niet alleen maar positief over Van Gaal.

“Het was moeilijk. We hadden helemaal geen klik. Ik was geen nummer tien, maar hij zag me wel als nummer tien. Daarom moest ik altijd op die positie spelen”, aldus de topscorer aller tijden van Duitsland. “Als ik iets niet was, dan was het wel een nummer tien. Op menselijk vlak liep Van Gaal ver achter.”

Inmiddels is de 137-voudig international zelf ook trainer: bij SCR Altach, in de Oostenrijkse Bundesliga. Hij geeft toe dat zijn mindere band met Van Gaal hem wel veel heeft geholpen, nu hij zelf trainer is.

“We communiceerden bijna niet met elkaar, maar ik heb wel veel geleerd van die tijd. Ik zat op de bank en speelde niet veel, maar heb toen wel veel geleerd als speler. Dat is nu ik zelf trainer ben een groot voordeel.”

