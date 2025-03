Hansi Flick houdt 'bittere nasmaak' over aan zege van FC Barcelona op Osasuna: 'De prijs die we hiervoor betalen is erg hoog'

Hansi Flick is logischerwijs niet blij met de blessure die Dani Olmo donderdagavond opliep tijdens het thuisduel met Osasuna. De 26-jarige middenvelder van FC Barcelona raakte in de eerste helft geblesseerd en staat waarschijnlijk weken aan de kant. Dat is de prijs die Barça betaalt voor de overvolle speelkalender, meent Flick.

Olmo was tegen Osasuna nog trefzeker. Doelman Sergio Herrera schepte de Spanjaard, die een strafschop kreeg toegekend van arbiter Mateo Busquets. De keeper van Osasuna dacht de bal te stoppen, maar de VAR merkte op dat de verdedigers te vroeg waren ingelopen. Olmo mocht de strafschop opnieuw nemen en schoot bij de tweede poging wél raak: 2-0.

De doelpuntenmaker raakte vrijwel direct daarna geblesseerd. Hij werd na ruim een half uur spelen vervangen door Fermín López. Flick ging na afloop van de wedstrijd in op de kwetsuur van Olmo. “Hij is geblesseerd. Met deze speelkalender mis je in twee weken (de vermoedelijke herstelduur, red.) heel veel wedstrijden.”

“De situatie was niet makkelijk. Het was niet het beste moment om deze wedstrijd te spelen. We hebben daar de prijs voor betaald met de blessure van Olmo. Dat zorgt voor een bittere nasmaak”, vervolgt de trainer. “Ik denk dat we het beste hebben gemaakt van de situatie waarin we ons bevonden.”

“Het was niet de meest geschikte dag om na de interlandbreak weer te spelen. Het was niet het juiste moment”, is de Duitser duidelijk. “Maar we hebben weer drie punten. De prijs die we voor deze zege betalen is erg hoog.” Flick maakt van het moment gebruik om de overvolle speelkalender nog eens aan te kaarten.

“We moeten luisteren naar de spelers en de coaches. We hebben het WK voor clubteams in de zomer, de Nations League... Ik denk niet dat het een optimale situatie is. Dat is mijn mening. Er valt veel geld te verdienen met die toernooien, maar voor de spelers is het niet goed. Je moet aan hen denken. De fans willen spektakel zien, maar als we zo doorgaan, dan kunnen we dit niveau niet vasthouden.”

Barça won het duel met Osasuna met 3-0 dankzij doelpunten van Ferran Torres, Olmo en Robert Lewandowski. De Catalanen staan nu op de eerste plaats, drie punten boven Real Madrid en zes boven Atlético Madrid.