Hans Nijland volgt voorbeeld van Rick Kruys niet en zegt FC Volendam af

De nieuwe hoofdtrainer Rick Kruys gaat bij FC Volendam niet onder Hans Nijland werken. De ervaren bestuurder laat dinsdag weten dat hij niet langer beschikbaar is voor de functie van algemeen directeur. Nijland was enige tijd in beeld bij de degradant uit het vissersdorp en heeft ook serieus nagedacht over een dienstverband in Volendam.

"Ik heb Jaap Veerman (voorzitter, red.) met lood in de schoenen gebeld", erkent Nijland dinsdag in gesprek met RTV Noord. "Ze hebben veel moeite gedaan om mij binnen te halen, daar kan ik geen verkeerd woord over zeggen."

"Ze hadden zelfs een mooi appartement dicht bij De Dijk voor mij geregeld. Het voelde ook echt als een warm bad; Marieke (de vrouw van Nijland, red.) was dat appartement al bijna aan het inrichten. Over Volendam kan ik geen verkeerd woord zeggen", zo benadrukt Nijland, die jarenlang als algemeen directeur verbonden was aan FC Groningen.

Nijland legt vervolgens uit waarom hij niet in Volendam gaat werken. "Ik had dan geen voorzitter van HSC kunnen blijven. Dat was niet de hoofdreden, maar speelde wel mee. Daarnaast speelt privé ook mee: ik zie mijn drie kleinkinderen nu al bijna niet, dat zou dan nog minder worden."

"Marieke zei ook: 'je moet nu ook ophouden met dat gesodemieter.'" Nijland was tot voor kort in de race om het bondsvoorzitterschap van de KNVB. Eind mei werd echter duidelijk dat Frank Paauw die functie de komende jaren gaat bekleden in Zeist.

Nijland wijst daarnaast op zijn gezondheidssituatie als reden om Volendam af te zeggen. "Ik ben gezond voor zover ik weet, maar dat komt doordat ik nu weinig stress heb. Het bondsvoorzitterschap bijvoorbeeld was een functie van twee dagen op papier. Als ik dat had gedaan was ik weer zeven dagen in de week in de weer geweest, met alle stress die daarbij komt kijken."

Kruys is dus de nieuwe trainer van FC Volendam, zo maakte de club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De 39-jarige Utrechter stond de afgelopen twee seizoenen aan het roer bij VVV-Venlo, maar maakte in maart bekend daar na het einde van het seizoen te vertrekken. Nu heeft hij met Volendam dus een nieuwe werkgever gevonden.

Kruys is de opvolger van Regillio Simons, die afgelopen winter de vertrokken Matthias Kohler verving. Onder leiding van Simons eindigde Volendam als zeventiende in de Eredivisie, waardoor degradatie een feit was. In mei werd al bekend dat het aflopende contract van Simons niet werd verlengd.

